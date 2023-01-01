Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я богиня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 3 Серия 22

Симпсоны 1989 22 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 19 сентября 1991
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 26 сентября 1991
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 3 октября 1991
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 10 октября 1991
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 17 октября 1991
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 24 октября 1991
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 31 октября 1991
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 7 ноября 1991
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 14 ноября 1991
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 21 ноября 1991
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 5 декабря 1991
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 26 декабря 1991
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 9 января 1992
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 23 января 1992
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 6 февраля 1992
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 13 февраля 1992
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 20 февраля 1992
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 27 февраля 1992
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 12 марта 1992
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 26 марта 1992
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 9 апреля 1992
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 23 апреля 1992
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 7 мая 1992
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 27 августа 1992
О чем cерия

В 3 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» водитель школьного автобуса Отто теряет должность. Чувствуя вину, Барт просит родителей приютить бедняка в собственном доме, пока тот не встанет на ноги. Это приводит к неожиданным последствиям.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Звук свободы
Звук свободы 12 комментариев
После. Навсегда
После. Навсегда 28 комментариев
Барби
Барби 138 комментариев
Related video
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Родственники Лыковой умерли страшной смертью один за другим: причина вас обескуражит
Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Невозможно оторвать взгляд: свадебное фото Ротару ошарашило народ
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Самые властные женщины носят эти имена
Судьи «Голоса» довели повзрослевшую Дегтяреву до истерики: вот что они ей сказали
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше