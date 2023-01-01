В 3 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» водитель школьного автобуса Отто теряет должность. Чувствуя вину, Барт просит родителей приютить бедняка в собственном доме, пока тот не встанет на ноги. Это приводит к неожиданным последствиям.
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