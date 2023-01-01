В 3 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» противостояние между соседями возобновится. Нед открывает новый бизнес по продаже товаров для левшей, который набирает популярность. Завистливый Гомер делает все возможное, чтобы Фландерс обанкротился.
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