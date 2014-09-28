В 26 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» происходит очередное столкновение семейки с инопланетными захватчиками. Кэнгу и Кодосу удается привести жителей Спрингфилда на новый корабль, замаскированный под аттракцион.
Related video
Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить
«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail