Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 26 Серия 13

Симпсоны 1989 13 серия 26 сезон

6.1 Оцените
10 голосов
Все серии 26 сезона «Симпсоны»
Клоун на свалке
Сезон 26 / Серия 1 28 сентября 2014
Разрыв отношений
Сезон 26 / Серия 2 5 октября 2014
Супер франшизу мне
Сезон 26 / Серия 3 12 октября 2014
Маленький домик ужасов на дереве 25
Сезон 26 / Серия 4 19 октября 2014
Против Фрака
Сезон 26 / Серия 5 2 ноября 2014
Симпсорама
Сезон 26 / Серия 6 9 ноября 2014
Сражён и запутан
Сезон 26 / Серия 7 16 ноября 2014
Гаражное ремесло
Сезон 26 / Серия 8 23 ноября 2014
Я не буду дома к Рождеству
Сезон 26 / Серия 9 7 декабря 2014
Человек, который пришёл, чтобы быть ужином
Сезон 26 / Серия 10 4 января 2015
Новый друг Барта
Сезон 26 / Серия 11 11 января 2015
Мускус, который упал на Землю
Сезон 26 / Серия 12 25 января 2015
Широко и высоко шагая
Сезон 26 / Серия 13 8 февраля 2015
Моя тарифицированная леди
Сезон 26 / Серия 14 15 февраля 2015
Гид для принцессы
Сезон 26 / Серия 15 1 марта 2015
Небесная полиция
Сезон 26 / Серия 16 8 марта 2015
В ожидании Даффмена
Сезон 26 / Серия 17 15 марта 2015
Подглядывающая мать
Сезон 26 / Серия 18 19 апреля 2015
Дети постоянно ссорятся
Сезон 26 / Серия 19 26 апреля 2015
Лысуха, пойдём полетаем
Сезон 26 / Серия 20 3 мая 2015
Задира
Сезон 26 / Серия 21 10 мая 2015
Подвиг ботаников
Сезон 26 / Серия 22 17 мая 2015
О чем серия

В 26 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» жители узнают, что городской гимн не является оригинальным произведением. Лиза загорается желанием написать новую мелодию, но сталкивается с трудностями. Гомер тем временем делает неожиданное открытие.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Кентавр
Кентавр 101 комментарий
Буюрса 5 комментариев
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди! 50 комментариев
Related video
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Шедевр: сын Сенчуковой и Рыбина оказался не только красавцем, но и талантливым певцом
Россияне высказали все, что думают о новой ведущей «Жди меня»: реакция странная
Олег Янковский от стыда бы сгорел: внучка гениального актера вызывает у людей отвращение
Кровь из глаз: не все знают, что «Служебный роман» дважды снимали в СССР
«Жлоб»: Понаровская раскрыла постыдную правду о Крутом
Тест на ассоциации, который определит, в чем ваше призвание
Россияне обомлели: вот что не так с китайским сериалом «А зори здесь тихие»
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Мужчины с этими именами ужасно ведут себя на первом свидании
Миронов сходил по ней с ума: вот кого признали главной дрянью советского кино
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше