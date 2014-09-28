В 26 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» судьба сталкивает Барта с коварным демоном, а Мо теряет в лице Гомера ценного члена банды. Затем Симпсоны встречают призраков, подозрительно похожих на них самих. Хэллоуин преподнесет еще немало сюрпризов.
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