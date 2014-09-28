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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 26 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 26 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 26 сезона «Симпсоны»
Клоун на свалке
Сезон 26 / Серия 1 28 сентября 2014
Разрыв отношений
Сезон 26 / Серия 2 5 октября 2014
Супер франшизу мне
Сезон 26 / Серия 3 12 октября 2014
Маленький домик ужасов на дереве 25
Сезон 26 / Серия 4 19 октября 2014
Против Фрака
Сезон 26 / Серия 5 2 ноября 2014
Симпсорама
Сезон 26 / Серия 6 9 ноября 2014
Сражён и запутан
Сезон 26 / Серия 7 16 ноября 2014
Гаражное ремесло
Сезон 26 / Серия 8 23 ноября 2014
Я не буду дома к Рождеству
Сезон 26 / Серия 9 7 декабря 2014
Человек, который пришёл, чтобы быть ужином
Сезон 26 / Серия 10 4 января 2015
Новый друг Барта
Сезон 26 / Серия 11 11 января 2015
Мускус, который упал на Землю
Сезон 26 / Серия 12 25 января 2015
Широко и высоко шагая
Сезон 26 / Серия 13 8 февраля 2015
Моя тарифицированная леди
Сезон 26 / Серия 14 15 февраля 2015
Гид для принцессы
Сезон 26 / Серия 15 1 марта 2015
Небесная полиция
Сезон 26 / Серия 16 8 марта 2015
В ожидании Даффмена
Сезон 26 / Серия 17 15 марта 2015
Подглядывающая мать
Сезон 26 / Серия 18 19 апреля 2015
Дети постоянно ссорятся
Сезон 26 / Серия 19 26 апреля 2015
Лысуха, пойдём полетаем
Сезон 26 / Серия 20 3 мая 2015
Задира
Сезон 26 / Серия 21 10 мая 2015
Подвиг ботаников
Сезон 26 / Серия 22 17 мая 2015
О чем серия

В 26 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» судьба сталкивает Барта с коварным демоном, а Мо теряет в лице Гомера ценного члена банды. Затем Симпсоны встречают призраков, подозрительно похожих на них самих. Хэллоуин преподнесет еще немало сюрпризов.

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