В 26 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» между отцом и сыном происходит очередной конфликт. Пытаясь преподать Барту урок, Гомер лишь усугубляет ситуацию. На помощь приходит Мардж, которая записывает их в программу «Корабль Связи».
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