В 21 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на программу наконец пришел младший брат известного всем экстрасенса Александра Шепса – Олег. Парню удалось пройти испытания со второй попытки. Также в числе лучших участников оказались Ирина Игнатенко, Максим Рапопорт, Антонина Керсна, Марьяна Романова, Василиса Шульгина, известная в Питере колдунья Наталья Гольц, маг-юрист Андрей Оболенский и другие экстрасенсы из разных уголков России и мира. В испытании «Мистер Х» на этот раз приняла участие бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Бузова. Однако немногие смогли подробно рассказать о ее судьбе с помощью своих сил.