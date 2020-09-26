Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 21

Bitva ekstrasensov season 21 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 21
Season premiere 26 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 21 description

В 21 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на программу наконец пришел младший брат известного всем экстрасенса Александра Шепса – Олег. Парню удалось пройти испытания со второй попытки. Также в числе лучших участников оказались Ирина Игнатенко, Максим Рапопорт, Антонина Керсна, Марьяна Романова, Василиса Шульгина, известная в Питере колдунья Наталья Гольц, маг-юрист Андрей Оболенский и другие экстрасенсы из разных уголков России и мира. В испытании «Мистер Х» на этот раз приняла участие бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Бузова. Однако немногие смогли подробно рассказать о ее судьбе с помощью своих сил.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 21 Episode 1
26 September 2020
Выпуск 2
Season 21 Episode 2
3 October 2020
Выпуск 3
Season 21 Episode 3
10 October 2020
Выпуск 4
Season 21 Episode 4
17 October 2020
Выпуск 5
Season 21 Episode 5
24 October 2020
Выпуск 6
Season 21 Episode 6
31 October 2020
Выпуск 7
Season 21 Episode 7
7 November 2020
Выпуск 8
Season 21 Episode 8
14 November 2020
Выпуск 9
Season 21 Episode 9
21 November 2020
Выпуск 10
Season 21 Episode 10
28 November 2020
Выпуск 11
Season 21 Episode 11
5 December 2020
Выпуск 12
Season 21 Episode 12
12 December 2020
Выпуск 13
Season 21 Episode 13
19 December 2020
Выпуск 14. Финал
Season 21 Episode 14
26 December 2020
