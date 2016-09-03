В 17 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» ведьмы, парапсихологи, колдуны и маги со всего мира вновь испытывают свои силы в битве за звание лучшего экстрасенса страны. Свами Даши, Дария Воскобоева, Надежда Шевченко, Виолетта Полякова, Мария Ган, Елена Давыдова, Иван Власов, Ольга Домбровская, Денис Высоцкий, Маргарита Бахтиярова и Антон Мамон оказываются в финале битвы. Неожиданно к ним присоединяется Мэрилин Керро – эстонская ведьма, которая уже в третий раз пытается заполучить хрустальную руку и доказать всем, что она – лучшая в своем ремесле. К сожалению, такой расклад устраивает не всех конкурсантов…