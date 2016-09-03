Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 17

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 17
Season premiere 3 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 17
Runtime 19 hours 50 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 17 description

В 17 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» ведьмы, парапсихологи, колдуны и маги со всего мира вновь испытывают свои силы в битве за звание лучшего экстрасенса страны. Свами Даши, Дария Воскобоева, Надежда Шевченко, Виолетта Полякова, Мария Ган, Елена Давыдова, Иван Власов, Ольга Домбровская, Денис Высоцкий, Маргарита Бахтиярова и Антон Мамон оказываются в финале битвы. Неожиданно к ним присоединяется Мэрилин Керро – эстонская ведьма, которая уже в третий раз пытается заполучить хрустальную руку и доказать всем, что она – лучшая в своем ремесле. К сожалению, такой расклад устраивает не всех конкурсантов…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Season 17 Episode 1
3 September 2016
Выпуск 2
Season 17 Episode 2
10 September 2016
Выпуск 3
Season 17 Episode 3
17 September 2016
Выпуск 4
Season 17 Episode 4
24 September 2016
Выпуск 5
Season 17 Episode 5
1 October 2016
Выпуск 6
Season 17 Episode 6
8 October 2016
Выпуск 7
Season 17 Episode 7
15 October 2016
Выпуск 8
Season 17 Episode 8
22 October 2016
Выпуск 9
Season 17 Episode 9
29 October 2016
Выпуск 10
Season 17 Episode 10
5 November 2016
Выпуск 11
Season 17 Episode 11
12 November 2016
Выпуск 12
Season 17 Episode 12
19 November 2016
Выпуск 13
Season 17 Episode 13
26 November 2016
Выпуск 14
Season 17 Episode 14
3 December 2016
Выпуск 15
Season 17 Episode 15
10 December 2016
Выпуск 16
Season 17 Episode 16
17 December 2016
Выпуск 17. Финал.
Season 17 Episode 17
24 December 2016
