В 14 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» 12 конкурсантов, прошедших отбор, интригуют судей и зрителей с первого испытания. Хронометраж передачи даже приходится увеличить с одного до полутора часов. Среди финалистов оказываются Данис Глинштейн, Тодор Тодоров, Айрат Хазеев, Тамара Гагуа, Александр Шепс, Надира Азаматова, Аброр Усманов, Фрау Роттер, Елена Смелова, Мэрилин Керро и Екатерина Рыжикова. Внимание сразу привлекает эстонская ведьма Мэрилин, которая, несмотря на отсутствие познаний в русском языке, безошибочно определяет пару с семейными проблемами. Вскоре между ней и медиумом Шепсом возникает романтическая связь.