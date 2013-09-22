Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 14

Bitva ekstrasensov season 14 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 14
Season premiere 22 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 15
Runtime 17 hours 30 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 14 description

В 14 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» 12 конкурсантов, прошедших отбор, интригуют судей и зрителей с первого испытания. Хронометраж передачи даже приходится увеличить с одного до полутора часов. Среди финалистов оказываются Данис Глинштейн, Тодор Тодоров, Айрат Хазеев, Тамара Гагуа, Александр Шепс, Надира Азаматова, Аброр Усманов, Фрау Роттер, Елена Смелова, Мэрилин Керро и Екатерина Рыжикова. Внимание сразу привлекает эстонская ведьма Мэрилин, которая, несмотря на отсутствие познаний в русском языке, безошибочно определяет пару с семейными проблемами. Вскоре между ней и медиумом Шепсом возникает романтическая связь.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Season 14 Episode 1
22 September 2013
Выпуск 2
Season 14 Episode 2
29 September 2013
Выпуск 3
Season 14 Episode 3
6 October 2013
Выпуск 4
Season 14 Episode 4
13 October 2013
Выпуск 5
Season 14 Episode 5
20 October 2013
Выпуск 6
Season 14 Episode 6
27 October 2013
Выпуск 7
Season 14 Episode 7
3 November 2013
Выпуск 8
Season 14 Episode 8
10 November 2013
Выпуск 9
Season 14 Episode 9
17 November 2013
Выпуск 10
Season 14 Episode 10
24 November 2013
Выпуск 11
Season 14 Episode 11
1 December 2013
Выпуск 12
Season 14 Episode 12
8 December 2013
Выпуск 13
Season 14 Episode 13
15 December 2013
Выпуск 14
Season 14 Episode 14
22 December 2013
Выпуск 15. Финал.
Season 14 Episode 15
29 December 2013
