В 13 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» зрители вновь встречаются с полюбившимся ведущим программы – актером и шоуменом Маратом Башаровым. Тринадцатая «Битва» считается юбилейной, ведь «чертова дюжина» очень многое значит для ведьм и колдунов. Жюри принимает решение: вместо 10 финалистов их в этот раз будет 13. Кроме того, в испытаниях участвуют кандидаты из многих стран: Россия, Америка, Египет, Грузия, Армения и Таджикистан. В итоге в финал попадают: Алексей Педин, Валентина Сердюк, Вит Мано, Габриэль Панян, Дмитрий Волхов, Елена Элиадзе, Ксения Ражикова, Людмила Давиденко, Михаил Невский, Мустафа, Татьяна Икаева, Фатима Хадуева и мать знаменитого Влада Кадони – Елена Голунова.