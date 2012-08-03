Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 13

Bitva ekstrasensov season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 13

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 13
Season premiere 3 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 25 hours 40 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 13 description

В 13 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» зрители вновь встречаются с полюбившимся ведущим программы – актером и шоуменом Маратом Башаровым. Тринадцатая «Битва» считается юбилейной, ведь «чертова дюжина» очень многое значит для ведьм и колдунов. Жюри принимает решение: вместо 10 финалистов их в этот раз будет 13. Кроме того, в испытаниях участвуют кандидаты из многих стран: Россия, Америка, Египет, Грузия, Армения и Таджикистан. В итоге в финал попадают: Алексей Педин, Валентина Сердюк, Вит Мано, Габриэль Панян, Дмитрий Волхов, Елена Элиадзе, Ксения Ражикова, Людмила Давиденко, Михаил Невский, Мустафа, Татьяна Икаева, Фатима Хадуева и мать знаменитого Влада Кадони – Елена Голунова.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Выпуск 1
Season 13 Episode 1
3 August 2012
Выпуск 2
Season 13 Episode 2
10 August 2012
Выпуск 3
Season 13 Episode 3
17 August 2012
Выпуск 4
Season 13 Episode 4
24 August 2012
Выпуск 5
Season 13 Episode 5
31 August 2012
Выпуск 6
Season 13 Episode 6
7 September 2012
Выпуск 7
Season 13 Episode 7
14 September 2012
Выпуск 8
Season 13 Episode 8
21 September 2012
Выпуск 9
Season 13 Episode 9
28 September 2012
Выпуск 10
Season 13 Episode 10
5 October 2012
Выпуск 11
Season 13 Episode 11
12 October 2012
Выпуск 12
Season 13 Episode 12
19 October 2012
Выпуск 13
Season 13 Episode 13
26 October 2012
Выпуск 14
Season 13 Episode 14
2 November 2012
Выпуск 15
Season 13 Episode 15
9 November 2012
Выпуск 16
Season 13 Episode 16
16 November 2012
Выпуск 17
Season 13 Episode 17
23 November 2012
Выпуск 18
Season 13 Episode 18
30 November 2012
Выпуск 19
Season 13 Episode 19
7 December 2012
Выпуск 20
Season 13 Episode 20
14 December 2012
Выпуск 21
Season 13 Episode 21
21 December 2012
Выпуск 22. Финал.
Season 13 Episode 22
29 December 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more