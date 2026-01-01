Law & Order 1990, season 3

Law & Order 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Закон и порядок» расследования детективов Логана и Сиретты продолжаются. Они ведут дело, связанное с убийством фотографа, где главными подозреваемыми становятся те, кто ему позировал, а также ищут человека, ответственного за гибель афроамериканца. Кроме того, им необходимо отыскать студента университет, который жестоко расправился со своей состоятельной невестой после того, как она приняла решение расстаться с ним. Адвокат юноши оказывает давление на присяжных заседателей и Стоуна, настаивая на мягком приговоре из-за тяжелого положения молодого человека.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Skin Deep
Season 3 Episode 1
23 September 1992
Conspiracy
Season 3 Episode 2
30 September 1992
Forgiveness
Season 3 Episode 3
7 October 1992
The Corporate Veil
Season 3 Episode 4
14 October 1992
Wedded Bliss
Season 3 Episode 5
21 October 1992
Helpless
Season 3 Episode 6
4 November 1992
Self Defense
Season 3 Episode 7
11 November 1992
Prince of Darkness
Season 3 Episode 8
18 November 1992
Point of View
Season 3 Episode 9
25 November 1992
Consultation
Season 3 Episode 10
9 December 1992
Extended Family
Season 3 Episode 11
6 January 1993
Right to Counsel
Season 3 Episode 12
13 January 1993
Night and Fog
Season 3 Episode 13
3 February 1993
Promises to Keep
Season 3 Episode 14
10 February 1993
Mother Love
Season 3 Episode 15
24 February 1993
Jurisdiction
Season 3 Episode 16
3 March 1993
Conduct Unbecoming
Season 3 Episode 17
10 March 1993
Animal Instinct
Season 3 Episode 18
17 March 1993
Virus
Season 3 Episode 19
21 April 1993
Securitate
Season 3 Episode 20
5 May 1993
Manhood
Season 3 Episode 21
12 May 1993
Benevolence
Season 3 Episode 22
19 May 1993
