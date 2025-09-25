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Law & Order
Seasons
Season 25
Law & Order
16+
Original title
Season 25
Title
Сезон 25
Season premiere
25 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
21
Runtime
21 hours 0 minute
Series rating
7.8
Rate
15
votes
7.8
IMDb
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