Law & Order 1990, season 15

Law & Order 16+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 22 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин со своим новым коллегой Джо Фонтана принимаются за расследование убийства ветерана боевых действий в Ираке. Этот человек обладал инкриминирующими снимками из мест заключения в Абу-Грейб. Женщина из Ирака, которая имеет гражданство США, становится подозреваемой в убийстве. Однако она заявляет, что находилась в плену. Тем временем женщина, которую бросил супруг-пожарник, рискует лишиться еще и опеки над собственными детьми. Отчаявшаяся мать заявляется к сопернице, ради которой ее оставил супруг, и убивает ее. В ходе судебного слушания выясняется, что она действовала в состоянии аффекта.

7.8
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Paradigm
Season 15 Episode 1
22 September 2004
The Dead Wives Club
Season 15 Episode 2
22 September 2004
The Brotherhood
Season 15 Episode 3
29 September 2004
Coming Down Hard
Season 15 Episode 4
6 October 2004
Gunplay
Season 15 Episode 5
20 October 2004
Cut
Season 15 Episode 6
27 October 2004
Gov Love
Season 15 Episode 7
10 November 2004
Cry Wolf
Season 15 Episode 8
17 November 2004
All in the Family
Season 15 Episode 9
24 November 2004
Enemy
Season 15 Episode 10
1 December 2004
Fixed
Season 15 Episode 11
8 December 2004
Mammon
Season 15 Episode 12
5 January 2005
Ain't No Love
Season 15 Episode 13
12 January 2005
Fluency
Season 15 Episode 14
19 January 2005
Obsession
Season 15 Episode 15
9 February 2005
The Sixth Man
Season 15 Episode 16
16 February 2005
License to Kill
Season 15 Episode 17
23 February 2005
Dining Out
Season 15 Episode 18
2 March 2005
Sects
Season 15 Episode 19
30 March 2005
Tombstone
Season 15 Episode 20
13 April 2005
Publish and Perish
Season 15 Episode 21
20 April 2005
Sport of Kings
Season 15 Episode 22
4 May 2005
In God We Trust
Season 15 Episode 23
11 May 2005
Locomotion
Season 15 Episode 24
18 May 2005
