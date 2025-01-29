Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бриджертоны Новости

Новости о сериале «Бриджертоны»

Новости о сериале «Бриджертоны» Вся информация о сериале
Кадры из сериалов «Бриджертоны» и «Король Талсы»
5 самых популярных сериалов года набрали 50 миллиардов минут просмотра: в топе — много Netflix и внезапный Сталлоне Почти каждый из них можно осилить за пару вечеров.
Написать
29 января 2025 10:56
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
Написать
30 июля 2024 19:03
Пенелопа пытается сохранить тайну леди Уислдаун в трейлере второй чести третьего сезона «Бриджертонов»
Пенелопа пытается сохранить тайну леди Уислдаун в трейлере второй чести третьего сезона «Бриджертонов» Первая половина сезона набрала 41 млн просмотров за первые четыре дня после релиза.
Написать
4 июня 2024 11:12
Дружба Колина и Пенелопы превращается в страсть в трейлере третьего сезона «Бриджертонов»
Дружба Колина и Пенелопы превращается в страсть в трейлере третьего сезона «Бриджертонов» Первые четыре серии появятся на стриминге 16 мая, тогда как остальные станут доступны 13 июня.
Написать
11 апреля 2024 18:09
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе. 
Написать
18 октября 2023 11:13
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй» Появился обновленный топ-10.
Написать
21 июня 2023 17:19
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
Написать
5 мая 2023 12:00
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Темпераментный герцог Гастингс или обаятельная Дафна Бриджертон?  
Написать
3 мая 2023 12:00
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным. 
Написать
10 марта 2023 15:00
Netflix опубликовал синопсис третьего сезона «Бриджертонов»
Netflix опубликовал синопсис третьего сезона «Бриджертонов» В новых сериях Пенелопа отправится на поиски достойного жениха, а Колин попытается придать ей уверенность в себе.
Написать
2 февраля 2023 10:58
Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»
Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов» Вероятно, актриса последует примеру своего коллеги Реге-Жана Пейджа, всецело переключившись на другие проекты.
Написать
31 января 2023 11:29
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Звезды из Ирландии, подарившие нам таких культовых персонажей как Томас Шелби, Джеймс Бонд и Полумна Лавгуд.
Написать
26 ноября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом. 
Написать
2 октября 2022 12:00
Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте
Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте В опубликованном ролике юная королева пытается сбежать из дома.
Написать
25 сентября 2022 13:37
Завершились съемки спин-оффа «Бриджертонов» о королеве Шарлотте
Завершились съемки спин-оффа «Бриджертонов» о королеве Шарлотте Также выяснилось возможное название шоу.
Написать
5 сентября 2022 13:44
Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен любовной истории Пенелопы и Колина
Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен любовной истории Пенелопы и Колина Очевидно, Бенедикт Бриджертон станет главной фигурой четвертого сезона.
Написать
16 мая 2022 10:56
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову «Бриджертоны», «Ради всего человечества», «Охотники» и другие сериалы, которые предлагают альтернативный взгляд на мировую историю.
Написать
13 апреля 2022 15:59
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов» После просмотра второго сезона эти шоу станут прекрасной альтернативой костюмной драме Шонды Раймс.
Написать
5 апреля 2022 15:26
Обещают вернуться: что нам известно про третий сезон «Бриджертонов»?
Обещают вернуться: что нам известно про третий сезон «Бриджертонов»? Собрали всю последнюю информацию о грядущем сезоне самого рейтингового проекта Шонды Раймс.  
Написать
4 апреля 2022 12:59
Сериалы про феминизм и классовые распри в духе «Бриджертонов»
Сериалы про феминизм и классовые распри в духе «Бриджертонов» Если вы махом посмотрели новый сезон «Бриджертонов», а теперь скучаете по ним, то наша новая подборка поможет вам скрасить тоскливые дни в ожидании продолжения.
Написать
4 апреля 2022 10:05
Новая звезда «Бриджертонов»: о творческом пути актрисы, сыгравшей Кейт Шарму
Новая звезда «Бриджертонов»: о творческом пути актрисы, сыгравшей Кейт Шарму Персонажа Кейт Шарму воплотила Симон Эшли, британская актриса индийского происхождения, известная преимущественно по роли Оливии в сериале «Половое воспитание».
Написать
1 апреля 2022 15:08
Бриллиант сезона: Как актер Джонатан Бэйли стал Энтони Бриджертоном?
Бриллиант сезона: Как актер Джонатан Бэйли стал Энтони Бриджертоном? О первой роли в 5 лет, сексуальной ориентации и планах на будущее.
Написать
31 марта 2022 12:33
Где снимали сериал «Бриджертоны»?
Где снимали сериал «Бриджертоны»? Самый красивый костюмированный проект современности в поистине величественных локациях.
Написать
30 марта 2022 18:29
Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»?
Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»? Или сериал все-таки пал жертвой собственной популярности?
Написать
29 марта 2022 11:58
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов»
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов» Совсем скоро на Netflix выйдет продолжение «Бриджертонов», в связи с чем мы решили освежить в памяти события первого сезона, а вместе с тем и поразмышлять над тем, чего можно ожидать от новых серий.
Написать
22 марта 2022 16:43
Тест: кто ты из «Бриджертонов»?
Тест: кто ты из «Бриджертонов»? Перед премьерой второго сезона сериала «Бриджертоны» Киноафиша предлагает за короткий тест узнать, на кого из его харизматичных героев ты больше всего похож.
Написать
22 марта 2022 13:39
Энтони оказывается в любовном треугольнике в трейлере второго сезона «Бриджертонов»
Энтони оказывается в любовном треугольнике в трейлере второго сезона «Бриджертонов» Новые серии станут доступны уже через две недели.
Написать
10 марта 2022 10:34
Netflix опубликовал серию постеров с персонажами второго сезона «Бриджертонов»
Netflix опубликовал серию постеров с персонажами второго сезона «Бриджертонов» Стриминг продолжает подогревать интерес к премьере.
Написать
3 марта 2022 12:00
У Энтони и Кейт все сложно: вышел тизер-трейлер второго сезона «Бриджертонов»
У Энтони и Кейт все сложно: вышел тизер-трейлер второго сезона «Бриджертонов» Netflix сделал подарок ко Дню всех влюбленных.
Написать
15 февраля 2022 12:02
Во втором сезоне «Бриджертонов» сцены секса будут показаны с женской перспективы
Во втором сезоне «Бриджертонов» сцены секса будут показаны с женской перспективы Шоураннеры стремятся показать, что интересы женщин в прошлом не были одномерными. 
Написать
9 февраля 2022 14:52
Netflix опубликовал свежую подборку кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix опубликовал свежую подборку кадров из второго сезона «Бриджертонов» На изображениях запечатлены центральные действующие лица.
Написать
20 января 2022 12:32
Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Бриджертонов»
Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Бриджертонов» Погружение в интриги лондонского высшего общества состоится уже весной. 
Написать
27 декабря 2021 10:40
«Ванда/Вижн», «Дюна» и другие проекты получили номинации на «Грэмми»
«Ванда/Вижн», «Дюна» и другие проекты получили номинации на «Грэмми» Церемония награждения пройдет 31 января.
Написать
24 ноября 2021 13:40
Завершились съемки второго сезона «Бриджертонов»
Завершились съемки второго сезона «Бриджертонов» Выход второго сезона нашумевшей костюмной драмы ожидается в следующем году.
Написать
23 ноября 2021 11:24
Съемки второго сезона «Бриджертонов» подошли к концу
Съемки второго сезона «Бриджертонов» подошли к концу Новые эпизоды выйдут на Netflix в 2022 году. 
Написать
1 ноября 2021 13:36
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц Южнокорейский хит перегнал костюмную мелодраму «Бриджертоны», удерживавшую лидерство до этого.
Написать
13 октября 2021 11:49
Успех «Бриджертонов» стал большой неожиданностью для Фиби Дайневор
Успех «Бриджертонов» стал большой неожиданностью для Фиби Дайневор Актриса думала, что шоу останется незамеченным.
Написать
6 октября 2021 16:45
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах «Тайлера Рейка» смотрели на 99 миллионах аккаунтов на протяжении 231 миллиона часов.
Написать
28 сентября 2021 15:38
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
Написать
28 сентября 2021 14:36
Netflix показал новые кадры из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix показал новые кадры из второго сезона «Бриджертонов» На них запечатлены центральные действующие лица продолжения. 
Написать
28 сентября 2021 11:21
Джонатан Бэйли получает отпор от бойкой леди в первом фрагменте из второго сезона «Бриджертонов»
Джонатан Бэйли получает отпор от бойкой леди в первом фрагменте из второго сезона «Бриджертонов» Возлюбленную главного героя сыграла звезда «Сексуального просвещения». 
Написать
27 сентября 2021 11:53
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM На нем будут представлены подробности «Ведьмака», «Очень странных дел», «Не смотри вверх», «Красного уведомления» и других ожидаемых проектов.
Написать
24 сентября 2021 10:44
Реге Пейдж намекнул на свое возможное камео во втором сезоне «Бриджертонов»
Реге Пейдж намекнул на свое возможное камео во втором сезоне «Бриджертонов» Герцог Гастингс все-таки может неожиданно появиться. 
Написать
8 сентября 2021 16:45
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
Написать
5 июня 2021 10:30
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
Написать
9 апреля 2021 15:06
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
Написать
17 марта 2021 20:34
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
Написать
8 февраля 2021 18:27
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны» В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
Написать
3 февраля 2021 12:00
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
Написать
25 января 2021 12:00
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Стал похож на брутального дровосека: как сейчас выглядит Мехмед из «Великолепного века» — весь гарем бы пал к его ногам (фото)
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше