Бриджертоны, список сезонов
Bridgerton
18+
Год выпуска
2020
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
7.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Бриджертоны»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
25 декабря 2020
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
25 марта 2022
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
16 мая 2024 - 13 июня 2024
Сезон 4 / Season 4
TBA
