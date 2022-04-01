Новая звезда «Бриджертонов»: о творческом пути актрисы, сыгравшей Кейт Шарму

25 марта на Netflix вышел новый сезон самого рейтингового сериала стриминговой платформы. Сюжет продолжения «Бриджертонов» фокусируется на старшем сыне знатного семейства — Энтони Бриджертоне, который решил во что бы то ни стало найти себе супругу. Однако подход к браку у Энтони сугубо рациональный, любви он и вовсе боится как огня. Однако прибывшая в Лондон Кейт Шарма, девушка из скандально известной индийской семьи, невольно пробуждает в Энтони целое море чувств.

В новых сериях к роли старшего Бриджертона вернулся Джонатан Бэйли, знакомый нам по первому сезону. А вот персонажа Кейт Шарму воплотила актриса Симон Эшли. Примечательно, что 30 марта Симон Эшли отпраздновала свой день рождения — начинающей актрисе исполнилось 27 лет. За свой, признаемся честно, скромный возраст Эшли успела сняться в целом ряде довольно популярных проектов, среди которых детективный мини-сериал «Убийство на пляже», комедия «Покемон. Детектив Пикачу» и многосерийное фэнтези «Из рода волков».

Энтони Бриджертон и Кейт Шарма

Симон родилась в графстве Суррей, Великобритания

Будущая актриса выросла в семье ученых, крайне далеких от мира высокого искусства и, тем более, кинематографа. Тем не менее Эшли с самого раннего детства начала проявлять интерес к музыке.

«Музыка, кино, фотография были моими сильными сторонами. Наш домашний проигрыватель всегда играл рок-н-ролл или Боба Марли, по телевизору показывали всякие эпические фильмы, типа “Убить Билла”», — рассказала актриса в интервью изданию Veylex.

В подростковом возрасте Эшли всерьез занималась музыкой: она играла классические сонаты на фортепиано и даже пела партии из итальянских опер. Увлечение музыкой привело девушку в музыкальный театр, а тот — погрузил в мир мюзиклов.

Родители Эшли всегда поддерживали ее стремление стать актрисой, однако никогда не считали это «правильным» выбором карьеры.

«Но они знают, что я довольно умная леди. Вы не можете тратить свою жизнь на то, чтобы угодить родителям, друзьям, учителям или бойфрендам», — поделилась Симон с журналистами.

Симон на премьере второго сезона «Бриджертонов»

Наибольшую популярность Симон Эшли принесла роль в сериале «Половое воспитание»

После ряда небольших ролей в различных телевизионных проектах Симон наконец-то получила работу мечты: ей досталась роль старшеклассницы Оливии Ханан в сериале «Половое воспитание».

«”Половое воспитание” действительно изменило мою жизнь. Я так благодарна за это шоу», — заявила актриса в интервью журналу Vogue.

Симон Эшли в «Половом воспитании» (посередине)

Симон в роли Кей Шармы в «Бриджертонах» порадовала оригинального автора

В 2020 году Эшли прошла прослушивание на роль Кейт Шармы во втором сезоне нетфликсовского хита «Бриджертоны».

«Первый сезон вышел 25 декабря 2020 года, почти сразу после релиза начался кастинг для второго сезона. Я записалась на прослушивание, а потом встретилась с Джонатаном Бейли. Удивительно, но между нами сразу же произошла химия. Впоследствии мне позвонили и сказали, что я получила роль».

Стоит отметить, что кандидатура Симон Эшли в роли Кейт Шармы очень порадовала американскую писательницу Джулию Куин, автора оригинального книжного цикла, ставшего основой для «Бриджертонов».

Симон Эшли и Чаритра Чандран

Вернется ли персонаж Кейт в третьем сезоне «Бриджертонов»?

Да! Симон Эшли в недавнем интервью Deadline подтвердила возвращение не только своей героини, но и Энтони Бриджертона.

«Мы вернемся! Кейт и Энтони еще только начинают».

Актриса также поделилась с изданием, что после столь событийного второго сезона, она хотела бы дать Кейт возможность расслабиться и «поплавать в бассейне любви».