|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Flawless My Dear
|Kris Bowers
|1:44
|2
|The Latest Whistledown
|Kris Bowers
|1:35
|3
|We Could Form an Attachment
|Kris Bowers
|3:08
|4
|Shock and Delight
|Kris Bowers
|4:02
|5
|Simon and Lady Danbury
|Kris Bowers
|4:43
|6
|What Women Do Best
|Kris Bowers
|2:48
|7
|Call Me Simon
|Kris Bowers
|0:58
|8
|Sommerset House
|Kris Bowers
|1:05
|9
|When You Are Alone
|Kris Bowers
|2:47
|10
|Feeling Exceptional
|Kris Bowers
|3:11
|11
|What You Saw Was a Lie
|Kris Bowers
|5:15
|12
|The Duel
|Kris Bowers
|7:14
|13
|A Love Based on Friendship
|Kris Bowers
|4:20
|14
|All is Fair in Love and War
|Kris Bowers
|2:21
|15
|Miserable Together, Happy Apart
|Kris Bowers
|3:35
|16
|Come With Me
|Kris Bowers
|2:28
|17
|One Last Dance
|Kris Bowers
|2:44
|18
|Love is a Choice
|Kris Bowers
|2:20
|19
|A Grand Finish
|Kris Bowers
|3:34