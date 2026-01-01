Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бриджертоны Саундтреки

Саундтреки сериала «Бриджертоны»

Музыка из сериала «Бриджертоны» Вся информация о сериале
Bridgerton (Music From the Netflix Original Series)
Bridgerton (Music From the Netflix Original Series) 19 композиций. Kris Bowers
Слушать
Bridgerton (Covers From the Netflix Original Series) - EP
Bridgerton (Covers From the Netflix Original Series) - EP 6 композиций. Vitamin String Quartet, Kris Bowers, Duomo
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Flawless My Dear Kris Bowers 1:44
2 The Latest Whistledown Kris Bowers 1:35
3 We Could Form an Attachment Kris Bowers 3:08
4 Shock and Delight Kris Bowers 4:02
5 Simon and Lady Danbury Kris Bowers 4:43
6 What Women Do Best Kris Bowers 2:48
7 Call Me Simon Kris Bowers 0:58
8 Sommerset House Kris Bowers 1:05
9 When You Are Alone Kris Bowers 2:47
10 Feeling Exceptional Kris Bowers 3:11
11 What You Saw Was a Lie Kris Bowers 5:15
12 The Duel Kris Bowers 7:14
13 A Love Based on Friendship Kris Bowers 4:20
14 All is Fair in Love and War Kris Bowers 2:21
15 Miserable Together, Happy Apart Kris Bowers 3:35
16 Come With Me Kris Bowers 2:28
17 One Last Dance Kris Bowers 2:44
18 Love is a Choice Kris Bowers 2:20
19 A Grand Finish Kris Bowers 3:34
Доступен список песен из сериала «Бриджертоны» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Бриджертоны» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Этот майонезный маринад спасет даже жесткую свинину из «Светофора»: шашлык получится сочным
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов
«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше