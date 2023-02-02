Netflix опубликовал синопсис третьего сезона «Бриджертонов»

Стрим-сервис Netflix поделился подробным синопсисом будущего третьего сезона мелодраматического сериала «Бриджертоны».

Главными героями третьего сезона станут Пенелопа Фезерингтон, роль которой исполняет Никола Кохлан («Симсала гримм»), и ее давний возлюбленный Колин Бриджертон, сыгранный Люком Ньютоном («Мистер Селфридж»). Согласно опубликованному синопсису, в новых сериях Пенелопа разочаровывается в Колине, услышав его пренебрежительные речи о событиях прошлого сезона и ее роли в них. Она решает, что ей пришла пора найти себе мужа, который будет любить ее и в то же время даст ей достаточно свободы, чтобы она могла продолжать вести свою двойную жизнь в качестве леди Уистлдаун вдали от матери и сестер. Однако из-за неуверенности в себе поиски Пенелопы оканчиваются провалом.

Колин возвращается из своих летних путешествий, во время которых он успел полностью сменить имидж и взрастить в себе серьезное чувство тщеславия. Он оказывается обескуражен тем, что Пенелопа — единственный человек, который всегда ценил его таким, какой он есть — теперь сторонится его. Стремясь вернуть ее расположение, герой предлагает Пенелопе научить ее быть уверенной в себе, чтобы она смогла найти мужа. Но когда его уроки приносят первые плоды, Колин начинает сомневаться в природе своих чувств к девушке.

Ситуация усугубляется из-за разрыва отношений между Пенелопой и Элоизой (Клаудия Джесси), которая уже успела найти себе нового друга в «очень неожиданном месте». Кроме того, из-за регулярных появлений Пенелопы в высшем свете ей становится все труднее держать в секрете свое альтер эго леди Уистлдаун.

Шоураннером нового сезона выступает Джесс Браунелл, которая также работала над шоу «Изобретая Анну» и «Скандал». Кроме уже названных актеров, в новых сериях проекта также играют Джонатан Бэйли («Феррари»), Симон Эшли («Сексуальное просвещение»), Люк Томпсон («Дюнкерк»), Рут Геммелль («Накал страстей»), Аджоа Андох («Непокоренный») и другие.

Дата премьеры третьего сезона «Бриджертонов» пока неизвестна.