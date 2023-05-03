Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака

4 мая выходит спин-офф нашумевшего сериала « Бриджертоны » « Королева Шарлотта: История Бриджертонов », который расскажет историю становления королевы и ее отношений с Георгом III. В преддверии выхода сериала предлагаем вспомнить любимых героев и узнать, кем из персонажей ты мог(ла) бы быть по знаку зодиака.

Овен — герцог Гастингс

Овны — натуры темпераментные, упорно идущие к своей цели и порой проявляющие недюжинное упрямство и даже агрессию. Будучи отважными и полными энтузиазма, представители этого знака то и дело с головой пускаются в опасные авантюры. Что касается любовных отношений, в них Овны проявляют такую же пылкость и буйство чувств, как во всем остальном.

Таков и завидный жених с непростой судьбой Саймон Бассет, он же герцог Гастингс. Благородный и отважный, герцог Гастингс сумел влюбить в себя как персонажей, так и зрителей сериала. За внешней бравадой и упрямством герой скрывает чуткое сердце, способное искренне любить.

Бриджертоны

Телец — леди Данбери

Тельцы, в отличие от Овнов, уравновешены и спокойны и, как правило, в своих поступках предпочитают руководствоваться разумом, а не чувствами. Как представители земного знака, Тельцы прочно стоят на ногах и выше всего ценят комфорт и стабильность. Они готовы окружить своих близких необходимой заботой и подарить им чувство безопасности.

Леди Данбери всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Она готова выслушать и дать мудрый совет. Фактически заменив Саймону Бассету мать, леди Данбери всегда поддерживала своего воспитанника, а ее проницательность и наблюдательный ум позволили разглядеть счастливое будущее его отношений с Дафной Бриджертон.

Бриджертоны

Близнецы — королева Шарлотта

Переменчивые Близнецы обладают хорошо развитым чувством прекрасного и обаянием. Близнецы обожают находиться в центре внимания, им необходимо получать поддержку и одобрение окружающих. А еще Близнецы не дадут себя в обиду — они умело могут манипулировать людьми и не прочь прибегнуть к хитрости.

Королева Шарлотта — натура переменчивая и раздражительная, но добродушная. Она с энтузиазмом берется за любые проекты, будь то организация свадьбы или сводничество. Шарлотта нередко прибегает к своей хитрости и обаянию, чтобы выпутаться из трудных ситуаций.

Бриджертоны

Рак — Вайолет Бриджертон

Рожденные под знаком Рака — люди чувствительные и искренние. Они готовы окружить заботой тех, кого любят, и никогда не дадут близких в обиду. При этом Раки — натуры романтичные и мягкие, обладающие тонкой душевной организацией и чувством прекрасного.

Вдова семейства Бриджертон Вайолет — пример отличной матери, сумевшей достойно вырастить своих детей. Чуткая и добрая, Вайолет всегда готова выслушать любимых людей и, в отличие от большинства светских дам, продолжает верить в светлые чувства и настаивать на том, что дочери должны выйти замуж исключительно по любви.

Вайолет Бриджертон

Лев — Энтони Бриджертон

Властные и отважные Львы, как правило, стремятся все держать под своим контролем. Они проявляют завидное упорство в достижении своих целей, а их непоколебимости и энергичности можно только позавидовать.

Таков и старший сын семьи Бриджертон Энтони. Он привык был главой семьи, поэтому продолжает опекать уже повзрослевших братьев и сестер. Энтони с подозрением относится ко всем потенциальным женихам Дафны и готов защитить сестру в любой ситуации. В принятии решений виконт полагается только на себя и готов нести ответственность за свои поступки.

Бриджертоны

Дева — Пенелопа Фезерингтон

Перфекционисты Девы привыкли тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем принять решение. При этом Девы обладают отлично развитой интуицией, которая вкупе с их проницательным умом позволяет им отлично разбираться в людях и видеть больше, чем остальные.

Остроумная и находчивая Пенелопа Фезерингтон поначалу кажется серой мышкой, которая светским балам предпочитает уединение, но именно она оказывается ироничным человеком с развитым чувством справедливости, способным вывести негодяев на чистую воду и защитить близких.

Бриджертоны

Весы — Бенедикт Бриджертон

Рожденные под знаком Весов невероятно восприимчивы к искусству и красоте. Они чрезвычайно ценят свободу самовыражения, жаждут знаний и стремятся к гармонии. У Весов непростой характер, но их высокий интеллект и обаяние позволяют им находит выход из трудных ситуаций.

Художник Бенедикт Бриджертон — чувствительный молодой человек, который тонко чувствует красоту и чрезвычайно придирчив к искусству. Ему недостаточно высокого положения в обществе и праздной жизни, он стремится к чему-то большему, чем имеет, и хочет реализовать себя.

Бриджертоны

Скорпион — Кейт Шарма

Остроумных и саркастичных Скорпионов мало интересует, что о них подумают другие. Они привыкли держаться независимо и в решениях полагаться исключительно на собственное мнение. Несмотря на свой непростой характер, Скорпионы — верные друзья, готовые пожертвовать многим ради тех, кого любят.

Кейт Шарма — натура свободолюбивая и независимая. Она предпочитает сама распоряжаться своей судьбой и не желает принимать решения в угоду обществу. Ее независимость, смелость и острый ум не могли не покорить сердце Энтони Бриджертона.

Бриджертоны

Стрелец — Элоиза Бриджертон

Стрельцы — настоящие новаторы, которым не сидится на месте. Будучи смелыми по натуре, они не боятся идти наперекор общественному мнению. Их настойчивость и упорство в отстаивании своего мнения иногда могут переходить в грубость, но при этом Стрельцы обладают добрым сердцем и умеют признавать ошибки.

Элоиза Бриджертон — прогрессивная молодая девушка, которая не желает примерять на себя роль жены и матери и стремится к саморазвитию. Она много читает и предпочитает держаться подальше от светских балов и пустых бесед. Элоиза верна своим идеалам и упорно идет к осуществлению целей.

Бриджертоны

Козерог — Марина Томпсон

Козероги — трудолюбивые трудяги, которые в достижении целей могут проявлять завидное упорство. С таким же упорством они сохраняют свои и чужие тайны и предпочитают не распространяться о себе.

Амбициозная Марина Томпсон, кажется, ни перед чем не остановится, чтобы обеспечить собственное благополучие. Она необычайно умна и умело использует природное обаяние, чтобы добиваться своих целей. При этом девушка не лишена благородства и способна на искренние чувства.

Бриджертоны

Водолей — Дафна Бриджертон

Водолей — один из самых дружелюбных знаков зодиака. Его представители — приятные открытые люди, которые могут найти общий язык с кем угодно. При этом Водолеев сложно назвать мягкотелыми — они всегда уверенно идут к своей цели и точно не будут прогибаться под требования окружающих.

Очаровательная и милая Дафна Бриджертон умеет постоять за себя. Не желая выходить замуж за неприятного жениха, решает пойти на хитрость и притворяется невестой герцога Гастингса. При этом, поняв, что она испытывает к фиктивному жениху настоящие чувства, Дафна с головой погружается в свою любовь и искренне заботится о возлюбленном.

Бриджертоны

Рыбы — Колин Бриджертон

Рыбы — самый мечтательный знак зодиака, который обладает прекрасным вкусом и утонченной натурой. Рожденные под этим знаком чрезвычайно щепетильно относятся к чувствам окружающих и по отношению к близким проявляют себя как чуткие, эмпатичные люди.

Колин Бриджертон — настоящий герой своей эпохи. Он умен, интеллигентен, обаятелен и всегда готов подать руки помощи тем, кто в ней нуждается. Колин остро воспринимает все происходящее и болезненно реагирует на обман и обиды.