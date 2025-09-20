Меню
Сериалы
Бриджертоны
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Миллионы зрителей не могут ошибаться.
Написать
20 сентября 2025 08:56
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
До следующего сезона еще далеко, а сердце требует страстей среди элиты.
Написать
15 августа 2025 11:21
Самый популярный сериал Индии, топ-5 в США: в Болливуде есть свои «Бриджертоны» — критики разгромили, зрителям хоть бы хны
Десятки миллионов фанатов не могут ошибаться?
Написать
4 июля 2025 10:23
«Переходный возраст» от Нетфликса вышел на новый уровень после оглушительного успеха на стриминге
Шокирующая драма со Стивеном Грэмом в одной из главных ролей стала мировым хитом всего через несколько дней после выхода.
Написать
4 апреля 2025 14:44
От Саймона из «Бриджертонов» до узника замка Иф: к экранизации готовится еще один «Граф Монте-Кристо»
Теперь с любимцем публики из нашумевшего хита Netflix.
Написать
21 марта 2025 21:10
От фантастики до легкой комедии: 6 сериалов Нетфилкс, которые реально посмотреть за неделю отпуска
Для тех, кто хочет валяться на диване с семьей, есть оливье тазиками и ненавидит кататься на лыжах.
Написать
3 января 2025 08:56
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Написать
15 августа 2024 18:30
