Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бриджертоны Места съёмок

Места и даты съемок сериала Бриджертоны

Основные места съемок сериала Бриджертоны

  • Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Ассембли-румс, Бат, Сомерсет, Великобритания
  • Пэлл-Мэлл, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
  • Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Чатем, Кент, Англия, Великобритания
  • Великобритания
  • Англия, Великобритания
  • Историческая доковая верфь Чатэм, Кент, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Экстерьер дома герцога Хастингса в Лондоне и интерьерная сцена с дебютантками при дворе, столовая Клайведона
Уилтон-хаус, Уилтон, Солсбери, графство Уилтшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Экстерьер замка Клайвдон и некоторые интерьеры.
Касл-Ховард, Йорк, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер резиденции королевы
Дворец Хэмптон-Корт, Ист-Молси, Суррей, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьер дома Бриджертонов
Халтон-хаус, Халтон, Уэндо́вер, Бакингемшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ателье модистки
ул. Эбби, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьеры резиденции королевы
Ланкастер-хаус, Конюшенный двор, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер дома леди Дэнбери.
Музей Холберн, ул. Грейт-Палтни, Бат, Сомерсет, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лондонские улицы.
Историческая доковая верфь Чатэм, Кент, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер дома Фэзерингтонов и другие места
Королевский полумесяц, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер дома Бриджертонов.
Дом Рейнджера, Честерфилд-уок, парк Гринвич, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оперный театр
Хакни Эмпайр, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Танцевальная сцена — экстерьер
Храм Венеры, Школа Стоу, Баккингем, графство Баккингемшир, Англия, Великобрит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Деревня Клайведон
Конисторп, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Парк в Лондоне
Парк Пейншилл, Кобхэм, Суррей, Англия, Великобрит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьер церкви Святого Георгия
Церковь Святой Марии, Твикенхэм, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чайная Гантера
ул. Трим, 12, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дафна танцует с принцем Фридерихом и в других сценах бала.
Ли-Корт, Эбботс-Ли, Бристоль, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Улица в Лондоне
ул. Альфреда, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боксёрский поединок
Центр Лангдона-Дауна — театр Нормансфилд, Теддингтон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Постоялый двор
Дорни Корт (Дорни), Бакингемшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Некоторые интерьеры замка Клайведон
Бэдминтон-хаус, Глостершир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Улица в Лондоне
Сквер Беафорд, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьер детской комнаты замка Клайведон
Парк Норт-Мимс, Хартфордшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кенсингтонские сады
Парк Санбери, ул. Темзы, Санбери-на-Темзе, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бальный зал Рамбери
Гилдхолл, Бат, графство Сомерсет, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дворец королевы — некоторые интерьеры
Сайон-хаус в парке Сайон, Брентфорд, графство Мидлсекс, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Старый Королевский военно-морской колледж, Гринвич, Лондон, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Бриджертоны

  • Июль 2019 - Февраль 2020
  • Март 2021 - 20 ноября 2021
  • 20 июля 2022 - Март 2023
  • 16 сентября 2024 - 20 июня 2025
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Новый хит НТВ? «Пять минут тишины. Леса и реки» вполне может обойти по популярности «Невского» и «Первый отдел» — премьера уже в апреле-2026
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)
Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»
$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)
После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки
«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше