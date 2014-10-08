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Американская история ужасов 2011 6 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» Эльза готовится к участию в телевизионном шоу. Чтобы удивить зрителей, она решает приготовить номер с метанием ножей. В честь своего дня рождения хозяйка парка устраивает праздник, но замечает, что веселятся далеко не все – фриков беспокоит исчезновение Бетт и Дот. Выясняется, что Эльза давно испытывает чувства к Полу, одному из участников шоу. Они проводят вместе ночь. Однако сам Пол влюблен в Пенни, но быть с девушкой он не может из-за ее авторитарного отца. 

Денди собирается жениться на сестрах, несмотря на протесты матери. Ухаживания молодого человека нравятся Бетт, а вот Дот не в восторге – ей по душе Джимми. Однако, прочитав в газете об операции по разделению сиамских близнецов, она понимает, что Денди достаточно богат, чтобы оплатить такую операцию для нее и сестры. Тем временем Денди находит дневник Дот и узнает о ее планах. Парень пытается убедить девушек, что это он убил опасного клоуна. В магазине Пол замечает Денди, покупающего женские вещи в двух экземплярах. У фрика возникают подозрения. 

Эльза узнает, что Пол встречается с другой женщиной. Мужчина пытается доказать свою верность, став героев номера Эльзы: его привязывают к вращающемуся колесу, а разъяренная хозяйка шоу метает в него ножи. Один из них ранит Пола. Мэгги не решается украсть для музея малышку Ма Петит. Джимми узнает, что сестры находятся в особняке Моттов. 
 

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