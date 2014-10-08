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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 4 Серия 11

Американская история ужасов 2011 11 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 11 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается, что Стэнли обманом лишил Джимми обеих рук. Делл приходит в больницу к сыну, поддерживает его и рассказывает о своем детстве. Сиамские близнецы наконец находят общий язык и сжигают свои дневники в знак того, что им больше нечего скрывать друг от друга. Они хотят найти мужчину, который пришелся бы по душе им обоим, их выбор падает на коммивояжера Честера Креба. Вместе со своей куклой Марджори Честер становится новым членом труппы. Он предлагает Бетт и Дот сделать совместный номер с распиливанием женщины. 

Эльза обращается к фрикам с просьбой вытащить Джимми из тюрьмы, помочь парню вызывается Амазон Ив. Когда Джимми перевозят из больницы в тюрьму, женщина убивает полицейских и освобождает его. Сестрам удается соблазнить Честера. Об этом узнает Денди и приходит в ярость – ему не хочется делить девушек с кем-то еще. Полу становится известно, что Честер выкупил фрик-шоу у Эльзы – с условием, что в нем ничего не изменится. 

Кукла Марджори исчезает, выясняется, что ее украл Денди. Он оставляет игрушку в главном шатре, где ее и находит Честер. Марджори подговаривает его по-настоящему распилить близнецов во время представления. Разгневанная Дезире заставляет Делла признаться в похищении и убийстве Ма Петит, а затем стреляет в него. 

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