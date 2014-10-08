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Американская история ужасов 2011 3 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Американская история ужасов» мошенники Стэнли и Мэгги Эсмеральда собираются продать музею зародыш йети. Фальшивку сразу же распознают, но оценщик замечает, что за диковинный подлинный товар он готов выложить крупную сумму. В поисках любопытных экспонатов авантюрная парочка отправляется в Джупитер, где обосновалось фрик-шоу. Во время празднования Хэллоуина маленькая девочка замечает, что Твисти тайком подглядывает за жителями городка. 

Этель узнает, что жить ей осталось недолго. Она просит Делла позаботиться о сыне, но так, чтобы тот не узнал, что Толедо – его отец. В это время фрики рассказывают новеньким легенду об Эдварде Мордрейке – мужчине с двумя лицами. По преданию, он убил всех участников труппы, а затем и себя. С тех пор давать представления в Хэллоуин – дурная примета.

Эсмеральда пробирается в парк под видом предсказательницы, ей удается обхитрить и очаровать Эльзу. Однако в обществе фриков ей становится неуютно, она звонит подельнику и просит его отказаться от этого замысла. Стэнли не намерен упускать добычу. Эльза своим пением призывает Мордрейка. Денди наряжается клоуном и мучает пленников Твисти. Скоро появляется хозяин убежища с новой жертвой, Денди предвкушает веселье. 

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