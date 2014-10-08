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Американская история ужасов 2011 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Американская история ужасов» Эдвард Мордрейк просит фриков рассказать самые ужасные истории из своей жизни. Своей историей делится и Эльза, Мордрейк едва не убивает ее, но уходит, услышав звуки начавшегося представления. Джимми и Мэгги, возвращаясь из города, сталкиваются со сбежавшей от клоуна Бонни. Они пытаются помочь девушке, но их самих связывает Денди. 

Юноша намерен разыграть перед зрителями жуткое представление – распилить Бонни на две части, но Джимми удается его отвлечь, и пленники разбегаются. Тем временем к Твисти приходит Мордрейк. Выслушав его историю, он убивает клоуна. После вернувшийся к убежищу Денди забирает себе его маску. Прибывшая полиция считает, что Твисти умер от рук Джимми, но арестовывать за это парня не спешит – ведь он избавил местных жителей от серийного маньяка. 

Благодарные горожане раскупают все билеты на ближайшее представление. Тем временем в парке появляется Стэнли. Он выдает себя за голливудского работника, который ездит по стране в поисках талантов. Эльза принимает его с распростертыми объятиями. Денди, которому не удалось удовлетворить свои жестокие потребности, возвращается домой и убивает служанку. 
 

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