В 4 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» в городе творится переполох из-за серии убийств, а также из-за исчезновения полицейского. Фрики решают выкопать его тело и сжечь. Напоследок Джимми забирает у копа значок. Твисти убивает хозяина магазина игрушек, а затем и его подчиненного. Глория Мотт намекает сыну, что ему пора обзавестись семьей, однако парень грезит о карьере актера. Из-за этого между матерью и сыном происходит ссора.

К фрик-шоу присоединяются бывший муж Этель – Делл Толедо и его новая пассия – гермафродит Дезире. Глория нанимает Твисти развлечь ее сына, в то время как Денди умоляет Джимми принять его в труппу. Из-за убийств в городе вводят комендантский час, Делл предлагает проводить представления днем. Твисти бьет Денди и сбегает, очнувшись, парень отправляется по следам клоуна. Он приходит к его убежищу, где сидят в плену Кори и Бонни. Они пытаются бежать, клоуну удается поймать мальчика, а Денди – девушку.

После очередного представления фриков обыскивает полиция. Значок обнаруживается в вещах сумасшедшего по имени Мип. Его арестовывают. Джимми напивается и собирается пойти в полицию, чтобы рассказать всю правду. Он опаздывает – тело до смерти избитого в тюрьме Мипа возвращают в парк.