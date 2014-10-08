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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 4 Серия 2

Американская история ужасов 2011 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» в городе творится переполох из-за серии убийств, а также из-за исчезновения полицейского. Фрики решают выкопать его тело и сжечь. Напоследок Джимми забирает у копа значок. Твисти убивает хозяина магазина игрушек, а затем и его подчиненного. Глория Мотт намекает сыну, что ему пора обзавестись семьей, однако парень грезит о карьере актера. Из-за этого между матерью и сыном происходит ссора. 

К фрик-шоу присоединяются бывший муж Этель – Делл Толедо и его новая пассия – гермафродит Дезире. Глория нанимает Твисти развлечь ее сына, в то время как Денди умоляет Джимми принять его в труппу. Из-за убийств в городе вводят комендантский час, Делл предлагает проводить представления днем. Твисти бьет Денди и сбегает, очнувшись, парень отправляется по следам клоуна. Он приходит к его убежищу, где сидят в плену Кори и Бонни. Они пытаются бежать, клоуну удается поймать мальчика, а Денди – девушку. 

После очередного представления фриков обыскивает полиция. Значок обнаруживается в вещах сумасшедшего по имени Мип. Его арестовывают. Джимми напивается и собирается пойти в полицию, чтобы рассказать всю правду. Он опаздывает – тело до смерти избитого в тюрьме Мипа возвращают в парк. 

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