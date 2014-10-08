В 4 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» Стэнли предвкушает славу, которая ждет его за вклад в коллекцию музея. Его мечты прерывает сообщница – она требует дополнительную сумму за то, что ей приходится жить среди фриков. Тем временем в особняке Глория обнаруживает тело убитой служанки. Денди на ходу придумывает версии случившегося, но мать понимает, что это его рук дело. Чтобы избежать скандала, Мотты закапывают труп в саду.

Мэгги убеждает Джимми оставить фрик-шоу и уехать куда-нибудь, но парень не собирается следовать ее советам. Во время представления у Дезире начинается кровотечение, Этель отводит ее к доктору. Тот выясняет, что причиной стал выкидыш, а значит, Дезире не гермафродит. После возвращения в парк она решает перебраться в трейлер Этель. Эльза выступает с музыкальным номером, но зрители остаются равнодушными к ее пению. В конце концов они забрасывают женщину попкорном, вынуждая уйти со сцены.

Стэнли отправляется на пикник в компании сиамских близнецов. Он намерен отправить их розовыми кексами. Денди нанимает в гей-клубе парня-проститутку, привозит его в бывшее убежище Твисти и убивает. Эльза вспоминает о том, что Денди Мотт хотел заполучить сестер, и приводит их в особняк.

