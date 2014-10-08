Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 4 Серия 5

Американская история ужасов 2011 5 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 4 / Серия 1 8 октября 2014
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2014
Сезон 4 / Серия 3 22 октября 2014
Сезон 4 / Серия 4 29 октября 2014
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2014
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 10 17 декабря 2014
Сезон 4 / Серия 11 7 января 2015
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2015
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2015
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» Стэнли предвкушает славу, которая ждет его за вклад в коллекцию музея. Его мечты прерывает сообщница – она требует дополнительную сумму за то, что ей приходится жить среди фриков. Тем временем в особняке Глория обнаруживает тело убитой служанки. Денди на ходу придумывает версии случившегося, но мать понимает, что это его рук дело. Чтобы избежать скандала, Мотты закапывают труп в саду. 

Мэгги убеждает Джимми оставить фрик-шоу и уехать куда-нибудь, но парень не собирается следовать ее советам. Во время представления у Дезире начинается кровотечение, Этель отводит ее к доктору. Тот выясняет, что причиной стал выкидыш, а значит, Дезире не гермафродит. После возвращения в парк она решает перебраться в трейлер Этель. Эльза выступает с музыкальным номером, но зрители остаются равнодушными к ее пению. В конце концов они забрасывают женщину попкорном, вынуждая уйти со сцены. 

Стэнли отправляется на пикник в компании сиамских близнецов. Он намерен отправить их розовыми кексами. Денди нанимает в гей-клубе парня-проститутку, привозит его в бывшее убежище Твисти и убивает. Эльза вспоминает о том, что Денди Мотт хотел заполучить сестер, и приводит их в особняк. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1034 комментария
Время сиять
Время сиять 4 комментария
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше