В 3 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Зои и Мэдисон находят Куинни в городе. Девушка не собирается возвращаться в академию и предупреждает, что в Новом Орлеане ведьмам и служителям культа вуду не ужиться вместе. Фиона проводит время в компании Дровосека. Верховная ведьма чувствует, что ее время на исходе, но прежде чем умереть, она должна отомстить врагам.

Тем временем в академии студентки под руководством Корделии разрабатывают план убийства Фионы. Они предполагают, что новой верховной должна стать Мисти Дэй, умеющая оживлять людей – это самое сложное из испытаний Семи Чудес. Обитатели академии готовятся к ритуалу Священного Принятия, во время которого прежняя верховная ведьма жертвует своей жизнью во имя сестер, а ее титул переходит к юной ведьме. Однако Фиона не собирается умирать.

Нэн чувствует, что Люку нужна помощь, и отправляется к соседям. На обратном пути в нее стреляют, но парень заслоняет ее своим телом. Позже выясняется, что пули были серебряными – стрелять такими мог только охотник на ведьм. Корделия и Фиона приходят к выводу, что им нужно объединиться, чтобы защитить шабаш от угроз извне. В академию доставляют коробку с головой Дельфины внутри.

