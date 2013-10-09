Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 3 Серия 8

Американская история ужасов 2011 8 серия 3 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Зои и Мэдисон находят Куинни в городе. Девушка не собирается возвращаться в академию и предупреждает, что в Новом Орлеане ведьмам и служителям культа вуду не ужиться вместе. Фиона проводит время в компании Дровосека. Верховная ведьма чувствует, что ее время на исходе, но прежде чем умереть, она должна отомстить врагам. 

Тем временем в академии студентки под руководством Корделии разрабатывают план убийства Фионы. Они предполагают, что новой верховной должна стать Мисти Дэй, умеющая оживлять людей – это самое сложное из испытаний Семи Чудес. Обитатели академии готовятся к ритуалу Священного Принятия, во время которого прежняя верховная ведьма жертвует своей жизнью во имя сестер, а ее титул переходит к юной ведьме. Однако Фиона не собирается умирать. 

Нэн чувствует, что Люку нужна помощь, и отправляется к соседям. На обратном пути в нее стреляют, но парень заслоняет ее своим телом. Позже выясняется, что пули были серебряными – стрелять такими мог только охотник на ведьм. Корделия и Фиона приходят к выводу, что им нужно объединиться, чтобы защитить шабаш от угроз извне. В академию доставляют коробку с головой Дельфины внутри. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше