В 3 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» в 1834 году светская львица Дельфина Лалори устраивает в своем доме экстравагантную вечеринку. После празднества она, как обычно, умывается кровью своих рабов, дабы сохранить молодость и красоту. Дельфине докладывают, что ее младшая дочь Паулина провела ночь с рабом Бастьеном. В наказание мадам отправляет парня в камеру пыток, где раба сначала истязают, а затем пришивают ему бычью голову, точно Минотавру.

В 2013 году Зои Бенсон занимается сексом со своим бойфрендом Чарли, после чего тот умирает. Врачи считают, что причина смерти – аневризма, однако мать Зои открывает ей правду. Оказывается, что по материнской линии их род идет от салемских ведьм. Девушку отправляют в специальную школу – академию мисс Робишо, где она знакомится с другими молодыми ведьмами.

Вместе с новой подругой Мэдисон Зои отправляется на вечеринку в город. Там они знакомятся с парнями, один из них угощает Мэдисон наркотиками, а после насилует ее. В отместку девушка устраивает аварию автобуса, на котором уехал насильник. Позже Зои и Мэдисон отправляются на экскурсию, где узнают о мадам Дельфине и королеве вуду Мари Лаво. Они находят могилу Лалори и извлекают ее тело из-под земли.

