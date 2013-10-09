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Американская история ужасов 2011 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» в 1834 году светская львица Дельфина Лалори устраивает в своем доме экстравагантную вечеринку. После празднества она, как обычно, умывается кровью своих рабов, дабы сохранить молодость и красоту. Дельфине докладывают, что ее младшая дочь Паулина провела ночь с рабом Бастьеном. В наказание мадам отправляет парня в камеру пыток, где раба сначала истязают, а затем пришивают ему бычью голову, точно Минотавру. 

В 2013 году Зои Бенсон занимается сексом со своим бойфрендом Чарли, после чего тот умирает. Врачи считают, что причина смерти – аневризма, однако мать Зои открывает ей правду. Оказывается, что по материнской линии их род идет от салемских ведьм. Девушку отправляют в специальную школу – академию мисс Робишо, где она знакомится с другими молодыми ведьмами. 

Вместе с новой подругой Мэдисон Зои отправляется на вечеринку в город. Там они знакомятся с парнями, один из них угощает Мэдисон наркотиками, а после насилует ее. В отместку девушка устраивает аварию автобуса, на котором уехал насильник. Позже Зои и Мэдисон отправляются на экскурсию, где узнают о мадам Дельфине и королеве вуду Мари Лаво. Они находят могилу Лалори и извлекают ее тело из-под земли. 
 

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