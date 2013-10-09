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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 3 Серия 2

Американская история ужасов 2011 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» выясняется, что Дельфина ничуть не мертва – когда-то ее похоронили заживо. Верховная ведьма Фиона Гуд намерена узнать, что произошло с мадам. Зои и Мэдисон допрашивают полицейские – на вечеринке их видели вместе с погибшими парнями. В панике Зои выкладывает всю правду. Подоспевшая Фиона берет дело в свои руки и заставляет стражей порядка забыть показания. Позже она устраивает девушкам разбор полетов. 

Зои грустит из-за Кайла – парня, который ей понравился, но погиб в автобусе вместе с остальными пассажирами. Тогда Мэдисон ведет подругу в морг и возвращает молодого человека к жизни. Кайла отводят на болото, где одна из ведьм, Мисти Дэй, позаботится о нем. Директриса школы ведьм Корделия применяет запретную темную магию, чтобы забеременеть.

Фиона Гуд узнает от Дельфины, что Мари Лаво уничтожила всю ее семью, а ее обманом заставила выпить зелье бессмертия. Выяснив, что королева вуду сейчас работает в салоне красоты, Фиона является туда – она тоже желает обрести вечную жизнь и молодость. Однако Мари в ответ насмехается над ней. Позже она сообщает Минотавру, что мадам снова находится среди живых, и дает ему поручение. 
 

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