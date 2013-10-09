В 3 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» выясняется, что Дельфина ничуть не мертва – когда-то ее похоронили заживо. Верховная ведьма Фиона Гуд намерена узнать, что произошло с мадам. Зои и Мэдисон допрашивают полицейские – на вечеринке их видели вместе с погибшими парнями. В панике Зои выкладывает всю правду. Подоспевшая Фиона берет дело в свои руки и заставляет стражей порядка забыть показания. Позже она устраивает девушкам разбор полетов.

Зои грустит из-за Кайла – парня, который ей понравился, но погиб в автобусе вместе с остальными пассажирами. Тогда Мэдисон ведет подругу в морг и возвращает молодого человека к жизни. Кайла отводят на болото, где одна из ведьм, Мисти Дэй, позаботится о нем. Директриса школы ведьм Корделия применяет запретную темную магию, чтобы забеременеть.

Фиона Гуд узнает от Дельфины, что Мари Лаво уничтожила всю ее семью, а ее обманом заставила выпить зелье бессмертия. Выяснив, что королева вуду сейчас работает в салоне красоты, Фиона является туда – она тоже желает обрести вечную жизнь и молодость. Однако Мари в ответ насмехается над ней. Позже она сообщает Минотавру, что мадам снова находится среди живых, и дает ему поручение.

