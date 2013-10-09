В 3 сезоне 13 серии сериала «Американская история ужасов» студентки академии готовятся пройти испытание Семи Чудес. Они одеваются во все черное и собираются в зале, чтобы услышать речь Корделии. Директриса объявляет, что та, кто пройдет все испытания, станет верховной ведьмой. Девушки проходят испытания – телекинез, консилиум, дисенсум и трансмутацию – после чего Миртл высказывает предположение, что верховной может стать и сама Корделия.

В жесткой борьбе за статус главной ведьмы выживают только двое – Мэдисон и Корделия. Юная ведьма не выдерживает испытание прорицанием и покидает стены академии. По пути на Мэдисон нападает Кайл и убивает ее. По совету дворецкого парень закапывает труп в землю. Корделия становится верховной ведьмой и оживляет Зои, а после набирает новый совет и открывает двери академии для новых учениц.

Корделии приходится исполнить волю Миртл, которая считает, что за убийство предыдущих членов совета ей положено умереть. Выясняется. что Фиона всех обманула – она умирает не от рук Дровосека, а от рака. Попрощавшись с дочерью, бывшая верховная ведьма угасает. Она приходит в себя в загородном домике, где живет вдвоем с Дровосеком. Это ее персональный ад, устроенный Папой Легба.

