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Американская история ужасов 2011 13 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Американская история ужасов» студентки академии готовятся пройти испытание Семи Чудес. Они одеваются во все черное и собираются в зале, чтобы услышать речь Корделии. Директриса объявляет, что та, кто пройдет все испытания, станет верховной ведьмой. Девушки проходят испытания – телекинез, консилиум, дисенсум и трансмутацию – после чего Миртл высказывает предположение, что верховной может стать и сама Корделия. 

В жесткой борьбе за статус главной ведьмы выживают только двое – Мэдисон и Корделия. Юная ведьма не выдерживает испытание прорицанием и покидает стены академии. По пути на Мэдисон нападает Кайл и убивает ее. По совету дворецкого парень закапывает труп в землю. Корделия становится верховной ведьмой и оживляет Зои, а после набирает новый совет и открывает двери академии для новых учениц. 

Корделии приходится исполнить волю Миртл, которая считает, что за убийство предыдущих членов совета ей положено умереть. Выясняется. что Фиона всех обманула – она умирает не от рук Дровосека, а от рака. Попрощавшись с дочерью, бывшая верховная ведьма угасает. Она приходит в себя в загородном домике, где живет вдвоем с Дровосеком. Это ее персональный ад, устроенный Папой Легба. 
 

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