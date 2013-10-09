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Американская история ужасов 2011 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается о событиях 1919 года. Серийный маньяк по прозвищу Дровосек предупреждает жителей Нового Орлеана, что будет убивать и дальше. Те, кто не хочет стать жертвой, должны каждый вторник включать в своих домах джазовую музыку. Горожане послушно следуют его указаниям – все, кроме ведьм, живущих в стенах академии. Дровосек собирается расправиться со студентками, но девушки сами убивают его. 

В наши дни Зои решает вызвать дух Дровосека, чтобы выяснить, что стало с Мэдисон. Также девушки нападают на Сполдинга и пытаются узнать правду, прочитав его мысли. Фиона находится в больнице, где проходит терапию от рака. Внезапно она обнаруживает, что может слышать, о чем думают другие пациенты. Корделия возвращается домой и прогоняет неверного мужа. Дотронувшись до руки матери, она узнает о казни Миртл Сноу. 

Зои просит Мисти Дэй вернуть к жизни Мэдисон, и, несмотря на сомнения, все удается. Хэнк вступает в сговор с королевой вуду – оказывается, что все это время он скрывал свою истинную сущность. Он был охотникам на ведьм и благодаря работе жены находил себе новых жертв. Мари Лаво велит мужчине принести ей головы соперниц. Дух Дровосека нападает на Корделию, а затем, освободившись с помощью заклинания, сбегает. В баре он встречает Фиону. 
 

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