В 3 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» Кайл понимает, что с его телом что-то не так: раньше у него не было татуировок, а теперь появились. Дельфина и Куинни гуляют по городу и делятся друг с другом проблемами. Пьяный Хэнк звонит жене и угрожает ей. Напуганная Корделия покидает свою комнату и едва не падает с лестницы, но ее подхватывает Мэдисон. Прикоснувшись к девушке, директриса понимает, что ее оживили, а еще – что убила ее Фиона.

Верховная ведьма в это время флиртует с Дровосеком, они проводят ночь вместе. Мэдисон и Кайл, прошедшие через смерть и оживление, находят общий язык. Куинни, которая чувствует себя лишней среди студенток академии, приходит к королеве вуду. Та готова посвятить девушку в тайны культа, но Куинни, сомневаясь, уходит. Директриса академии вызывает к себе Зои, рассказывает ей о намерениях Фионы и предлагает действовать сообща. Вместе они собирают доказательства того, что верховная ведьма убила Мэдисон.

Дельфина рассказывает Куинни и самом страшном поступке, который она совершила – убийстве ребенка, рожденного от связи служанки и ее мужа Луиса. Она боялась, что бастард будет претендовать на наследство. Обманом Куинни приводит мадам в салон Мари Лаво, где ее берут под стражу.

