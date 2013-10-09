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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 3 Серия 7

Американская история ужасов 2011 7 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американская история ужасов»
Искусство быть стервой
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2013
Части мальчиков
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2013
На замену
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2013
Дела страшные
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2013
Гори, ведьма, гори!
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2013
И пришел Лесоруб
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2013
Мёртвые
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2013
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2013
Сезон 3 / Серия 10 8 января 2014
Сезон 3 / Серия 11 15 января 2014
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2014
Сезон 3 / Серия 13 29 января 2014
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» Кайл понимает, что с его телом что-то не так: раньше у него не было татуировок, а теперь появились. Дельфина и Куинни гуляют по городу и делятся друг с другом проблемами. Пьяный Хэнк звонит жене и угрожает ей. Напуганная Корделия покидает свою комнату и едва не падает с лестницы, но ее подхватывает Мэдисон. Прикоснувшись к девушке, директриса понимает, что ее оживили, а еще – что убила ее Фиона. 

Верховная ведьма в это время флиртует с Дровосеком, они проводят ночь вместе. Мэдисон и Кайл, прошедшие через смерть и оживление, находят общий язык. Куинни, которая чувствует себя лишней среди студенток академии, приходит к королеве вуду. Та готова посвятить девушку в тайны культа, но Куинни, сомневаясь, уходит. Директриса академии вызывает к себе Зои, рассказывает ей о намерениях Фионы и предлагает действовать сообща. Вместе они собирают доказательства того, что верховная ведьма убила Мэдисон. 

Дельфина рассказывает Куинни и самом страшном поступке, который она совершила – убийстве ребенка, рожденного от связи служанки и ее мужа Луиса. Она боялась, что бастард будет претендовать на наследство. Обманом Куинни приводит мадам в салон Мари Лаво, где ее берут под стражу. 
 

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