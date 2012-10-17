Во 2 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» в наши дни к психологу доктору Гарднер приходит мужчина по имени Джонни Морган. Оказывается, что он – сын Кровавого Лика, унаследовавший от отца тягу к жестоким убийствам. Именно он похитил Терезу. После признания Джонни убивает психолога, на месте преступления его застает другая пациентка доктора Гарднер – Лори.

В 1964 году сестра Мэри Юнис сообщает Лане, что та беременна. Однако журналистка не хочет рожать ребенка, зачатого от насилия. Она рассказывает о беременности Тредсону, попутно вынуждая его в подробностях рассказать о совершенных им преступлениях. В это время Кит записывает монолог доктора на пленку. Лана сообщает, что сделала аборт, однако Мэри Юнис уверяет ее, что ребенок еще жив.

Монсеньор Говард навещает сестру Джуд и объявляет, что за убийство она лишается должности и духовного звания. Доктор Арден рассказывает Киту о том, что Грейс похитили инопланетяне. Он убеждает мужчину, что пришельцы забирают всех женщин, с которыми Кит вступал в интимную связь. Чтобы призвать их, доктор хочет временно лишить Кита жизни. В часовне монсеньор Говард застает кающегося Ли. Пациент распинает Говарда на кресте Появляется Шахат, и монсеньор умоляет ее о помощи.

