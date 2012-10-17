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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2 Серия 9

Американская история ужасов 2011 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
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Сезон 2 / Серия 1 17 октября 2012
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Сезон 2 / Серия 2 24 октября 2012
Северо-восточный шторм
Сезон 2 / Серия 3 31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
Происхождение чудовища
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2012
Темный кузен
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
Безобразная ночь
Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» в наши дни к психологу доктору Гарднер приходит мужчина по имени Джонни Морган. Оказывается, что он – сын Кровавого Лика, унаследовавший от отца тягу к жестоким убийствам. Именно он похитил Терезу. После признания Джонни убивает психолога, на месте преступления его застает другая пациентка доктора Гарднер – Лори. 

В 1964 году сестра Мэри Юнис сообщает Лане, что та беременна. Однако журналистка не хочет рожать ребенка, зачатого от насилия. Она рассказывает о беременности Тредсону, попутно вынуждая его в подробностях рассказать о совершенных им преступлениях. В это время Кит записывает монолог доктора на пленку. Лана сообщает, что сделала аборт, однако Мэри Юнис уверяет ее, что ребенок еще жив. 

Монсеньор Говард навещает сестру Джуд и объявляет, что за убийство она лишается должности и духовного звания. Доктор Арден рассказывает Киту о том, что Грейс похитили инопланетяне. Он убеждает мужчину, что пришельцы забирают всех женщин, с которыми Кит вступал в интимную связь. Чтобы призвать их, доктор хочет временно лишить Кита жизни. В часовне монсеньор Говард застает кающегося Ли. Пациент распинает Говарда на кресте Появляется Шахат, и монсеньор умоляет ее о помощи. 
 

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