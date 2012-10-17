Во 2 сезоне 13 серии сериала «Американская история ужасов» Джонни приезжает в заброшенную клинику, где слушает аудиоверсию книги Ланы и видит галлюцинацию сначала матери, а потом отца. В это время в Брайрклифф приезжают Лео и Тереза. Джонни прячется в палате, где надевает маску Кровавого Лика и отрезает Лео руку.

В 1974 году Лана появляется в психиатрической клинике в качестве репортера. Она делает сюжет о Брайрклиффе, а попутно пытается разыскать Джуд. По старым документам Лана понимает, что под именем Бетти Дрейк ее забрал из лечебницы Кит Уокер. Приехав к мужчине, она выясняет, что Джуд долгое время прожила под одной крышей с ним и его детьми, а затем ангел смерти – Шахат – подарила ей свой поцелуй.

В 2013 году Лана, которой исполнилось уже 75 лет, дает интервью по случаю вручения ей престижной премии. Журналистка Эйприл задает множество неловких вопросов, а также вынуждает Лану признаться во лжи по поводу сына. После интервью писательница выясняет, что в доме остался один из членов съемочной группы. Это Джонни. Он собирается убить мать из пистолета, однако та сама стреляет ему в голову. В 1964 году Лана впервые приходит в Брайрклифф с намерением написать материал о Кровавом Лике. Сестра Джуд предупреждает ее: «Если вы посмотрите злу в лицо, то зло в ответ посмотрит на вас».