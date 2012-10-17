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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2 Серия 13

Американская история ужасов 2011 13 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
Добро пожаловать в Брайрклифф
Сезон 2 / Серия 1 17 октября 2012
Сладость или гадость
Сезон 2 / Серия 2 24 октября 2012
Северо-восточный шторм
Сезон 2 / Серия 3 31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
Происхождение чудовища
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2012
Темный кузен
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
Безобразная ночь
Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Американская история ужасов» Джонни приезжает в заброшенную клинику, где слушает аудиоверсию книги Ланы и видит галлюцинацию сначала матери, а потом отца. В это время в Брайрклифф приезжают Лео и Тереза. Джонни прячется в палате, где надевает маску Кровавого Лика и отрезает Лео руку. 

В 1974 году Лана появляется в психиатрической клинике в качестве репортера. Она делает сюжет о Брайрклиффе, а попутно пытается разыскать Джуд. По старым документам Лана понимает, что под именем Бетти Дрейк ее забрал из лечебницы Кит Уокер. Приехав к мужчине, она выясняет, что Джуд долгое время прожила под одной крышей с ним и его детьми, а затем ангел смерти – Шахат – подарила ей свой поцелуй. 

В 2013 году Лана, которой исполнилось уже 75 лет, дает интервью по случаю вручения ей престижной премии. Журналистка Эйприл задает множество неловких вопросов, а также вынуждает Лану признаться во лжи по поводу сына. После интервью писательница выясняет, что в доме остался один из членов съемочной группы. Это Джонни. Он собирается убить мать из пистолета, однако та сама стреляет ему в голову. В 1964 году Лана впервые приходит в Брайрклифф с намерением написать материал о Кровавом Лике. Сестра Джуд предупреждает ее: «Если вы посмотрите злу в лицо, то зло в ответ посмотрит на вас». 

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