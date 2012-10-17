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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2 Серия 2

Американская история ужасов 2011 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
Добро пожаловать в Брайрклифф
Сезон 2 / Серия 1 17 октября 2012
Сладость или гадость
Сезон 2 / Серия 2 24 октября 2012
Северо-восточный шторм
Сезон 2 / Серия 3 31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
Происхождение чудовища
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2012
Темный кузен
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
Безобразная ночь
Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» Лео и Тереза пытаются сбежать от Кровавого Лика. Получив несколько ножевых ранений, Лео падает на землю, а Тереза запирается в одной из комнат. В 1964 году девушка Ланы, Венди, намерена вытащить ее из психиатрической клиники. Однако она не успевает ничего предпринять – в собственном доме ее убивает Кровавый Лик. 

Тем временем в Брайрклифф Лана заявляет сестре Джуд, что напишет всю правду о случившемся. Девушку отправляют на электрошоковую терапию, но даже после нее она старается фиксировать все происходящее для будущей статьи. Вместе с другой пациенткой клиники, Грейс, Лана планирует побег. В Брайрклифф поступает новый пациент – одержимый юноша Джед. Над ним проводят обряд экзорцизма, после которого отключается электричество.

Грейс пытается сбежать вместе с Китом, но Лана зовет охранников. В качестве награды ей позволяют наблюдать за наказанием Кита и Грейс. Доктор Артур Арден вызывает к себе проститутку, которая находит в его вещах фотографии связанных и изувеченных женщин и убегает. Одержимый юноша умирает после обряда экзорцизма, но перед этим дьявол переселяется из его тела в тело сестры Мэри Юнис. 

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