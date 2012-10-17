Во 2 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» Лео и Тереза пытаются сбежать от Кровавого Лика. Получив несколько ножевых ранений, Лео падает на землю, а Тереза запирается в одной из комнат. В 1964 году девушка Ланы, Венди, намерена вытащить ее из психиатрической клиники. Однако она не успевает ничего предпринять – в собственном доме ее убивает Кровавый Лик.

Тем временем в Брайрклифф Лана заявляет сестре Джуд, что напишет всю правду о случившемся. Девушку отправляют на электрошоковую терапию, но даже после нее она старается фиксировать все происходящее для будущей статьи. Вместе с другой пациенткой клиники, Грейс, Лана планирует побег. В Брайрклифф поступает новый пациент – одержимый юноша Джед. Над ним проводят обряд экзорцизма, после которого отключается электричество.

Грейс пытается сбежать вместе с Китом, но Лана зовет охранников. В качестве награды ей позволяют наблюдать за наказанием Кита и Грейс. Доктор Артур Арден вызывает к себе проститутку, которая находит в его вещах фотографии связанных и изувеченных женщин и убегает. Одержимый юноша умирает после обряда экзорцизма, но перед этим дьявол переселяется из его тела в тело сестры Мэри Юнис.