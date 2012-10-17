Во 2 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Фрэнк, один из охранников клиники, намерен сообщить в полицию о смерти Грейс. Сестра Джуд пробирается в кабинет сестры Мэри Юнис, чтобы убить ее и тем самым положить конец дьявольским деяниям. Однако той удается вырваться, и Джуд выпроваживают из здания.

Доктор Арден рассказывает Мэри Юнис о намерениях Фрэнка, та отвечает, что позаботится об этом. Она отправляется к Ли Эмерсону – пациенту, заключенному в Брайрклифф после того, как тот в костюме Санта Клауса убил нескольких человек. Мэри Юнис дает ему костюм Санты и разрешает покинуть палату. Лана видится с Китом и рассказывает ему, что настоящий убийца – доктор Тредсон. Последний появляется в стенах клиники и сообщает журналистке, что все улики, доказывающие его причастность к преступлениям, уничтожены.

Тредсон собирается убить девушку, но ему мешает Кит. Обезоружив доктора, Лана и Кит прячут его в шкафу. Арден навещает сестру Джуд и просит ее помощи в изгнании дьявола из Мэри Юнис, но это оказывается ловушкой. Мэри Юнис убивает Фрэнка, а затем натравливает на сестру Джуд Ли Эмерсона. Однако женщина расправляется с ним с помощью ножа для писем. Доктор Арден хочет избавиться от тела Грейс, но по пути в крематорий оно исчезает.

