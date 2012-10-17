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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2 Серия 8

Американская история ужасов 2011 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
Добро пожаловать в Брайрклифф
Сезон 2 / Серия 1 17 октября 2012
Сладость или гадость
Сезон 2 / Серия 2 24 октября 2012
Северо-восточный шторм
Сезон 2 / Серия 3 31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
Происхождение чудовища
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2012
Темный кузен
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
Безобразная ночь
Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Фрэнк, один из охранников клиники, намерен сообщить в полицию о смерти Грейс. Сестра Джуд пробирается в кабинет сестры Мэри Юнис, чтобы убить ее и тем самым положить конец дьявольским деяниям. Однако той удается вырваться, и Джуд выпроваживают из здания. 

Доктор Арден рассказывает Мэри Юнис о намерениях Фрэнка, та отвечает, что позаботится об этом. Она отправляется к Ли Эмерсону – пациенту, заключенному в Брайрклифф после того, как тот в костюме Санта Клауса убил нескольких человек. Мэри Юнис дает ему костюм Санты и разрешает покинуть палату. Лана видится с Китом и рассказывает ему, что настоящий убийца – доктор Тредсон. Последний появляется в стенах клиники и сообщает журналистке, что все улики, доказывающие его причастность к преступлениям, уничтожены.

Тредсон собирается убить девушку, но ему мешает Кит. Обезоружив доктора, Лана и Кит прячут его в шкафу. Арден навещает сестру Джуд и просит ее помощи в изгнании дьявола из Мэри Юнис, но это оказывается ловушкой. Мэри Юнис убивает Фрэнка, а затем натравливает на сестру Джуд Ли Эмерсона. Однако женщина расправляется с ним с помощью ножа для писем. Доктор Арден хочет избавиться от тела Грейс, но по пути в крематорий оно исчезает.
 

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