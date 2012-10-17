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Американская история ужасов 2011 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
Добро пожаловать в Брайрклифф
Сезон 2 / Серия 1 17 октября 2012
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Сезон 2 / Серия 2 24 октября 2012
Северо-восточный шторм
Сезон 2 / Серия 3 31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
Происхождение чудовища
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2012
Темный кузен
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
Безобразная ночь
Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» в лечебнице появляется муж Анны Франк. Он утверждает, что его супруга Шарлотта помешалась на истории погибшей в концлагере девочки, и забирает ее домой. Однако вскоре привозит женщину обратно, поскольку она пыталась задушить их ребенка. Доктор Арден предлагает сделать несчастной лоботомию. 

По просьбе Оливера Тредсона Кит записывает на пленку признание в совершенных им убийствах. Доктор уверяет мужчину, что это поможет ему принять случившееся, а также смягчит приговор. Сестра Джуд покидает Брайрклифф после того, как Арден обвиняет ее в халатности. Доктор узнает, что сестра Мэри Юнис забрала Шелли из его лаборатории, пока он находился в больнице с ранением. 

Тредсон помогает Лане сбежать и временно прячет ее у себя дома. Случайно журналистка находит потайную комнату, в которой обнаруживаются жуткие инструменты и человеческая кожа. Оказывается, что Тредсон и был Кровавым Ликом. Он заманивает Лану в ловушку и оставляет ее рядом с трупом Венди. Дома Шарлотта, которая выглядит совершенно нормальной, складывает вырезки из газет. На одном из фото среди окружения Адольфа Гитлера мелькает молодой Ганс Грубер.
 

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