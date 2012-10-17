Во 2 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» в лечебнице появляется муж Анны Франк. Он утверждает, что его супруга Шарлотта помешалась на истории погибшей в концлагере девочки, и забирает ее домой. Однако вскоре привозит женщину обратно, поскольку она пыталась задушить их ребенка. Доктор Арден предлагает сделать несчастной лоботомию.

По просьбе Оливера Тредсона Кит записывает на пленку признание в совершенных им убийствах. Доктор уверяет мужчину, что это поможет ему принять случившееся, а также смягчит приговор. Сестра Джуд покидает Брайрклифф после того, как Арден обвиняет ее в халатности. Доктор узнает, что сестра Мэри Юнис забрала Шелли из его лаборатории, пока он находился в больнице с ранением.

Тредсон помогает Лане сбежать и временно прячет ее у себя дома. Случайно журналистка находит потайную комнату, в которой обнаруживаются жуткие инструменты и человеческая кожа. Оказывается, что Тредсон и был Кровавым Ликом. Он заманивает Лану в ловушку и оставляет ее рядом с трупом Венди. Дома Шарлотта, которая выглядит совершенно нормальной, складывает вырезки из газет. На одном из фото среди окружения Адольфа Гитлера мелькает молодой Ганс Грубер.

