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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2 Серия 10

Американская история ужасов 2011 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американская история ужасов»
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Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2012
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Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2012
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Сезон 2 / Серия 8 5 декабря 2012
Вешалка
Сезон 2 / Серия 9 12 декабря 2012
Игра имени
Сезон 2 / Серия 10 2 января 2013
Пролитое молоко
Сезон 2 / Серия 11 9 января 2013
Континуум
Сезон 2 / Серия 12 16 января 2013
Безумное окончание
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» доктор Арден возвращает Кита к жизни. Однако он умалчивает о том, что пришельцы вернули Грейс – доктор прячет ее в своей лаборатории для исследований. Шахат говорит Говарду, что поможет ему изгнать дьявола из сестры Мэри Юнис. Когда же сестра меняет монсеньору повязки, тот пытается провести обряд экзорцизма, но становится жертвой насилия. Также Мэри Юнис отправляет Джуд на электрошоковую терапию в наказание за «неподобающее» поведение. 

В лесу доктор Арден уничтожает всех созданных им существ. Настоящая Мэри Юнис просит монсеньора убить ее и тем самым прекратить ее муки. Говард сбрасывает женщину с лестницы, а Шахат забирает и дьявола, и душу самой Мэри. В это время в лаборатории доктора Ардена рожает Грейс. Тредсон видит это, а затем показывает Грейс и ребенка Киту. В обмен на их безопасность он хочет получить пленку с записью своих откровений, но выясняется, что о местонахождении записи знает только Лана. 

Журналистка предупреждает: если Тредсон причинит кому-нибудь вред, кассета попадет в полицию. Джуд в бреду просить мать-настоятельницу Клаудию забрать Лану из клиники. В крематории доктор Арден добровольно сжигает себя вместе с телом Мэри Юнис. 
 

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