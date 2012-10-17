Во 2 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» доктор Арден возвращает Кита к жизни. Однако он умалчивает о том, что пришельцы вернули Грейс – доктор прячет ее в своей лаборатории для исследований. Шахат говорит Говарду, что поможет ему изгнать дьявола из сестры Мэри Юнис. Когда же сестра меняет монсеньору повязки, тот пытается провести обряд экзорцизма, но становится жертвой насилия. Также Мэри Юнис отправляет Джуд на электрошоковую терапию в наказание за «неподобающее» поведение.

В лесу доктор Арден уничтожает всех созданных им существ. Настоящая Мэри Юнис просит монсеньора убить ее и тем самым прекратить ее муки. Говард сбрасывает женщину с лестницы, а Шахат забирает и дьявола, и душу самой Мэри. В это время в лаборатории доктора Ардена рожает Грейс. Тредсон видит это, а затем показывает Грейс и ребенка Киту. В обмен на их безопасность он хочет получить пленку с записью своих откровений, но выясняется, что о местонахождении записи знает только Лана.

Журналистка предупреждает: если Тредсон причинит кому-нибудь вред, кассета попадет в полицию. Джуд в бреду просить мать-настоятельницу Клаудию забрать Лану из клиники. В крематории доктор Арден добровольно сжигает себя вместе с телом Мэри Юнис.

