В 3 сезоне 21 серии сериала «Моя геройская академия» экзамен близится к завершению. Чтобы пройти последнее испытание, Изуку и его сверстникам необходимо одолеть Ганга Орку. Пока злодей атакует лагерь первой помощи, между учениками разгорается спор.
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