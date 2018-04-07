В 3 сезоне 7 серии сериала «Моя геройская академия» ученики догоняют мистера Компрессора и валят его на землю. Токоями в безопасности, но Бакуго по-прежнему пленен Лигой Злодеев. Чтобы спасти товарища, ребята объединяются в команду.
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