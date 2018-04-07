В 3 сезоне 22 серии сериала «Моя геройская академия» очередное испытание подходит к концу. Ученики Юэй с нетерпением ждут оглашения результатов. Между тем Всемогущий допрашивает в тюрьме своего заклятого врага Все За Одного.
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