В 3 сезоне 10 серии сериала «Моя геройская академия» схватка с Лигой Злодеев продолжается. Мидория и его друзья из школы Юэй должны разработать альтернативный план, чтобы Всемогущий вовремя подоспел на помощь и спас Бакуго.
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