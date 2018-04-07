В 3 сезоне 18 серии сериала «Моя геройская академия» участник битвы Шишикура использует причуду, рассчитывая одолеть Киришиму и Бакуго. Но план терпит крах, когда один из противников контратакует. Чем завершится экзаменационный раунд?
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