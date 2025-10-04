Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Моя геройская академия 2016 - 2025, 8 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Моя геройская академия
Сезоны
Сезон 8
Boku no Hero Academia
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
4 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
11
Продолжительность сезона
4 часа 35 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
18
голосов
8.2
IMDb
Список серий сериала Моя геройская академия
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Тосинори Яги: Восходящее происхождение
Toshinori Yagi: Rising Origin
Сезон 8
Серия 1
4 октября 2025
Конец эпохи и начало новой
The End of an Era, and the Beginning
Сезон 8
Серия 2
11 октября 2025
Финальный босс
The Final Boss
Сезон 8
Серия 3
18 октября 2025
Странность: Взрыв!!
Quirk: Explosion!!
Сезон 8
Серия 4
25 октября 2025
Величайший злодей в истории
History's Greatest Villain
Сезон 8
Серия 5
1 ноября 2025
Открой его, Изуку Мидория!
Wrench It Open, Izuku Midoriya!
Сезон 8
Серия 6
8 ноября 2025
От Айдзавы
From Aizawa
Сезон 8
Серия 7
15 ноября 2025
Изуку Мидория: Восход
Izuku Midoriya: Rising
Сезон 8
Серия 8
22 ноября 2025
Эпилог / Адская семья Тодороки: Финал
Epilogue / The Hellish Todoroki Family: Final
Сезон 8
Серия 9
29 ноября 2025
Девушка, которая любит улыбки
The Girl Who Loves Smiles
Сезон 8
Серия 10
6 декабря 2025
Моя геройская академия
My Hero Academia
Сезон 8
Серия 11
13 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Клещи ненавидят эти цветы и травы: что срочно посадить на даче до начала жаркого сезона, чтобы паразиты сбежали, сверкая пятками
Пушистые коврики уходят в прошлое: чем их заменяют в современных ванных в 2026 году — выглядят дороже, а купить их может каждый
Почему в СССР женщины так любили платья-комбинации: дело не в красоте – спасали от двух насущных проблем
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667