В 3 сезоне 14 серии сериала «Моя геройская академия» ребята из класса 1-A продолжают развивать причуды и тренируют финишеры. Учеников ждет сдача очередного экзамена для получения профессиональной лицензии.
«Мымра» не носила платьев 12 лет — но в финале блистала: зрители выяснили, откуда у Калугиной гардероб модницы 70-х
«Забываешь дышать»: фанаты ставят 9,1 новому аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», но за что?
Прошло столько лет, а боль в сердце до сих пор осталась: 6 культовых сериалов с самыми разочаровывающими концовками
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал
Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail