В 3 сезоне 17 серии сериала «Моя геройская академия» битва продолжается. Тодороки активирует свою причуду огня против воды, создавая облако пара. Ему удается заманить противников в ловушку, но для победы потребуется нечто большее.
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