В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке

Фанаты зря считали крестражи и винили во всем Роулинг: эта сюжетная дыра в «Гарри Поттере» оказалась идеальным планом

«Забываешь дышать»: фанаты ставят 9,1 новому аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», но за что?

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики

Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)