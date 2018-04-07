В 3 сезоне 23 серии сериала «Моя геройская академия» между учениками разрастается новый конфликт. Бакуго противна сама мысль, что кто-то вроде Изуку Мидории смог его одолеть. Ради реванша сверстник готов идти на крайние меры.
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