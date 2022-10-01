Моя геройская академия 2016, 6 сезон

Boku no Hero Academia
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 6-й сезон сериала «Моя геройская академия»

В 6 сезоне сериала «Моя геройская академия» продолжаются увлекательные и опасные приключения учеников, которые в специальной школе развивают свои врожденные супергеройские силы – «причуды». Твайсу приходится преодолеть свою давнюю травму и высвободить огромную силу, чтобы спасти Тогу от марионеток. Томура Шигараки и Ре-Дестро продолжают сражение не на жизнь, а на смерть, в ходе которого герой начинает вспоминать свое прошлое, прежде скрытое за пеленой. Теперь Шигараки предстоит пробудить свои внутренние причуды и узнать тайну собственного происхождения. Остальные герои продумывают план сражения.

Рейтинг сериала

8.4
8.2 IMDb

Список серий сериала Моя геройская академия

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Тихое начало A Quiet Beginning
Сезон 6 Серия 1
1 октября 2022
Мирко, герой № 5 Mirko, the No. 5 Hero
Сезон 6 Серия 2
8 октября 2022
Справедливость One's Justice
Сезон 6 Серия 3
15 октября 2022
Наследование Inheritance
Сезон 6 Серия 4
22 октября 2022
Трепет разрушения The Thrill of Destruction
Сезон 6 Серия 5
29 октября 2022
Встреча, часть 2 Encounter, Part 2
Сезон 6 Серия 6
5 ноября 2022
Уокер-катастрофа Disaster Walker
Сезон 6 Серия 7
12 ноября 2022
Лига злодеев против Ю.А. учеников League of Villains vs. U.A. Students
Сезон 6 Серия 8
19 ноября 2022
Кацуки Бакуго: Восхождение Katsuki Bakugo: Rising
Сезон 6 Серия 9
26 ноября 2022
Высокое темно-синее небо The High, Deep Blue Sky
Сезон 6 Серия 10
3 декабря 2022
Танец Даби Dabi's Dance
Сезон 6 Серия 11
10 декабря 2022
Нити надежды Threads of Hope
Сезон 6 Серия 12
17 декабря 2022
Финальное выступление Final Performance
Сезон 6 Серия 13
24 декабря 2022
Адский ад Hellish Hell
Сезон 6 Серия 14
7 января 2023
Тартар Tartarus
Сезон 6 Серия 15
14 января 2023
Адская семья Тодороки, часть 2 The Hellish Todoroki Family, Part 2
Сезон 6 Серия 16
21 января 2023
Неправильный способ потушить огонь The Wrong Way to Put Out a Fire
Сезон 6 Серия 17
28 января 2023
Изуку Мидория и Томура Шигараки Izuku Midoriya and Tomura Shigaraki
Сезон 6 Серия 18
4 февраля 2023
Полная мощность!! Full Power!!
Сезон 6 Серия 19
11 февраля 2023
Наемник Hired Gun
Сезон 6 Серия 20
18 февраля 2023
Прекрасная леди Наган The Lovely Lady Nagant
Сезон 6 Серия 21
25 февраля 2023
Друзья Friend
Сезон 6 Серия 22
4 марта 2023
Деку против Класса А Deku vs. Class A
Сезон 6 Серия 23
11 марта 2023
Декларация молодой женщины A Young Woman's Declaration
Сезон 6 Серия 24
18 марта 2023
Ни один человек не остров No Man Is An Island
Сезон 6 Серия 25
25 марта 2023
