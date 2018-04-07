В 3 сезоне 25 серии сериала «Моя геройская академия» в убежище Лиги Злодеев появляется сильный новобранец. Твайс разрабатывает план для очередного удара по Юэй. Между тем Изуку и его друзья готовятся к началу нового учебного года.
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